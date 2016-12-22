У главы Минэнерго появился седьмой заместитель

В Минэнерго появился седьмой заместитель министра и первая женщина на такой должности. Им стала Анастасия Бондаренко, с 2008 года занимавшая в Минэнерго должность директора юридического департамента. Кроме того, она назначена статс-секретарем, распоряжение правительства о назначении Бондаренко появилось 14 февраля. Как указано на сайте ведомства, в новой должности она будет курировать законопроектную деятельность.

Анастасия Бондаренко родилась в 1978 году в Волгограде, окончила МГУ им. Ломоносова по специальности «юриспруденция». Начала карьеру на госслужбе в 2000 году с работы в Министерстве природных ресурсов. ​В Минэнерго трудоустроилась в начале 2003 года на должность начальника отдела правовой защиты.

С июля 2008 года по настоящее время была директором юридического департамента ведомства. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и имеет благодарность президента Российской Федерации от 2017 года. ​

По словам собеседников РБК в Минэнерго, Бондаренко получит полномочия, которые ранее исполнял Юрий Сентюрин. Его уволили из Минэнерго в декабре 2017 года в связи с переходом на новую работу генеральным секретарем Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ).