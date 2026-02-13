СК возбудил дело о мошенничестве в порту Владивостока

СК расследует дело в отношении бывшего руководства Владивостокского морского торгового порта. Бывший вице-президент FESCO Павел Шалит сообщил РБК, что служба безопасности порта выявила факт мошеннических действий

Павел Шалит (Фото: vmtp1897 / Telegram)

Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) во Владивостокском морском торговом порте (ВМТП), рассказали РБК два источника, знакомые с ходом расследования.

Дело возбуждено летом 2025 года в отношении «неустановленных лиц» из числа менеджмента порта, период совершения предполагаемого преступления относится к осени 2024 года, говорят собеседники РБК. По их словам, следствие проверяет работу бывшего руководства порта. По словам собеседников РБК, материалы дела касаются мошенничества при реализации контракта со строительным подрядчиком.

В качестве свидетеля по делу был допрошен бывший вице-президент транспортной группы FESCO по портовому дивизиону Павел Шалит. В разговоре с РБК он сообщил, что в период его работы служба безопасности порта выявила факт мошеннических действий между бывшим менеджментом порта и подрядчиками. По его словам, после доклада о выявленных нарушениях он как куратор портового бизнеса группы принял «соответствующие меры», что в дальнейшем привело к возбуждению уголовного дела. Шалит детали дела раскрывать не стал, сославшись на тайну следствия.

Также в рамках предварительного следствия было допрошено руководство подрядной организации СК «Альянс», говорят источники РБК.

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР от комментариев отказались. «В интересах следствия в настоящее время не комментируем», — сообщили РБК в ведомстве.

Бывший сотрудник службы безопасности порта рассказал РБК, что в компании был установлен факт мошеннических действий. По его словам, по итогам проведенной проверки часть причастных к нарушениям уволилась.

На этом фоне развивается другое уголовное дело, связанное с портом. 11 февраля сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержали в Москве экс-председателя совета директоров группы FESCO Андрея Северилова и вице-президента по производственному развитию Бориса Иванова. Им вменяется растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). По словам источника РБК в правоохранительных органах, дело было возбуждено 11 февраля по итогам доследственной проверки. Следствие полагает, что фигуранты причастны к хищению 885 млн руб. у Владивостокского морского торгового порта. Еще один обвиняемый — бывший президент FESCO Аркадий Коростелев — по данным собеседников РБК, находится за пределами России. Организатором преступной группы прокурор в суде назвал бывшего совладельца FESCO Михаила Рабиновича, чья доля в группе в начале 2023 года была передана государству.

Как утверждает следствие, фигуранты учредили компанию «Владпорттранс», не осуществлявшую реальной хозяйственной деятельности, после чего организовали ее продажу порту по завышенной оценке — за 885 млн руб. вместо 100 млн руб. Обвиняемые в ходе допросов вину не признали. По ходатайству следствия Мещанский районный суд Москвы арестовал Северилова и Иванова до 11 апреля. В суде Северилов заявил, что не влиял на цену сделки.

С апреля 2023 по июль 2025 года должность управляющего директора Владивостокского морского торгового порта занимал Николай Ермолаев. В сентябре 2025 года FESCO сообщила о назначении новым управляющим директором порта Ивана Радченко.

Павел Шалит был назначен вице-президентом FESCO по портовому дивизиону и организационному развитию в декабре 2023 года, ушел из компании в апреле 2025 года.

Владивостокский морской торговый порт — крупнейший универсальный порт Дальнего Востока и ключевой актив группы FESCO. Порт располагает 15 причалами общей протяженностью более 3 км и обслуживает контейнерные, генеральные и навалочные грузы. По итогам 2024 года контейнерооборот порта составил около 879 тыс. TEU, общий грузооборот — порядка 13,4 млн тонн. За 11 месяцев 2025 года ВМТП обработал 729 тыс. TEU. Группа FESCO до 2023 года принадлежала бизнесмену Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду и еще нескольким юридическим и физическим лицам. В начале 2023 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании акций группы в доход государства, в ноябре того же года контрольный пакет акций (92,5%) Дальневосточного морского пароходства (базовый актив FESCO) указом президента Владимира Путина передан в уставный капитал госкорпорации «Росатом». Остальная часть акций находится в свободном обращении.

В FESCO отказались от комментариев, РБК направил запрос в «Росатом».

«Я не могу прокомментировать, поскольку мне не известно об этом», — сказал РБК бывший управляющий директор Владивостокского морского торгового порта Николай Ермолаев.