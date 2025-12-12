Власти Кузбасса попросили сохранить обязательный вывоз угля из региона

Власти Кузбасса обратились к президенту с просьбой сохранить соглашение с РЖД по вывозу угля из региона в восточном направлении. Объем поставок должен вырасти до 60 млн т с текущих 54,1 млн т. Предложение уже поддержало Минэнерго

Власти Кузбасса настаивают на заключении соглашения с РЖД о вывозе 60 млн т угля из региона на экспорт в восточном направлении в 2026 году. Об этом РБК рассказал источник в угольной отрасли. Он уточнил, что 9 декабря в Минтрансе состоялось совещание по этому вопросу.

Обращение региона уже попало в Минэнерго и поддержано. Об этом сообщил в пятницу, 12 декабря, журналистам министр энергетики Сергей Цивилев после совещания по угольной отрасли в Кузбассе. «Сегодня Илья Владимирович (Середюк, губернатор Кузбасса. — РБК) обратился ко мне, подготовил письмо на имя президента по поводу подписания соглашения на 60 млн т обязательной отправки угля из Кузбасса на Восточный полигон», — сказал он. Минэнерго поддерживает такое предложение, полагая, что «это действительно нужно». «Подписание такого соглашения должно быть, чтобы угольщики могли четко планировать свою деятельность на следующий год. Это поможет им преодолевать неуверенность в следующем году», — заключил Цивилев.

По информации источника РБК в угольной отрасли, в РЖД идею нового соглашения пока не поддерживают. В течение всего года, несмотря на заключенное соглашение (в этом году, согласно ему, объем отправок должен составить 54,1 млн т, как и годом ранее. — РБК), «массово» фиксировались случаи непредъявления со стороны угольных предприятий Кемеровской области груза по уже согласованным заявкам, заявили РБК в пресс-службе РЖД. При этом, продолжает представитель компании, отсутствует механизм возмещения РЖД «недополученных доходов» из-за невозможности использования зарезервированной под уголь инфраструктуры для перевозки других грузов. Ранее близкий к РЖД Институт экономики и транспорта оценивал финансовые потери перевозчика из-за приоритетного вывоза угля на экспорт в восточном направлении в более чем 200 млрд руб.

Что такое соглашения на вывоз угля В 2024 году по соглашениям было транспортировано порядка 100 млн т из шести регионов — помимо Кузбасса, это Хакасия, Бурятия, Якутия, Иркутская область и Тува. Осенью прошлого года гендиректор РЖД Олег Белозеров обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность непредоставления угольщикам таких преференций. В частности, он писал о рисках недофинансирования инвестпрограммы, из-за чего РЖД будут вынуждены сократить 30 тыс. работников, задействованных в реализации инфраструктурных железнодорожных проектов. Это повлечет за собой консервацию строек и воспрепятствует достижению «национальной цели» по росту экспорта несырьевых неэнергетических грузов. Потенциальные потери в доходах Белозеров оценивал в 25 млрд руб. После продолжительной дискуссии соглашение было заключено лишь с Кузбассом.

В июне РЖД сообщали об отставании реальных поставок угля от планов, предусмотренных положениями соглашения и устанавливаемых ежеквартально. По итогам первого полугодия оно составило 820 тыс. т. Глава Кузбасса тогда объяснял невыполнение плана из-за отказа от погрузки грузоотправителей. При этом, как ранее говорили РБК в РЖД, гарантом выполнения соглашения выступает именно администрация региона, а не грузовладелец.

Между тем к октябрю Кузбассу удалось полностью ликвидировать отставание. «За последний месяц нам удалось нарастить объемы отгрузки угля на восток, что позволило наверстать отставание и выполнить соглашение с РЖД за девять месяцев», — писал в своем телеграм-канале первый замгубернатора — председатель правительства области Андрей Панов.

В РЖД по-прежнему считают, что ситуация, сложившаяся с перевозками угля в этом году, говорит о необходимости изменения формата соглашений. Речь идет об использовании прямых договоров с угольными компаниями по принципу «вези или плати», что позволит «хеджировать риски» неиспользования железнодорожной инфраструктуры, повысить прогнозируемость грузопотоков и обеспечить гарантии окупаемости инвестиций. Проект федерального закона с изменениями в Устав железнодорожного транспорта в части внедрения схемы «вези или плати» был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в конце сентября. В РЖД ожидают, что в 2026 году они будут одобрены, говорила в ноябре замгендиректора компании Ирина Магнушевская.

По данным перевозчика, в целом по сети РЖД экспорт угля за 11 месяцев 2025 года превысил 162,9 млн т, что на 0,8% выше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом позитивная динамика фиксировалась все последние месяцы: в августе (+0,9%), сентябре (+8,3%), октябре (+14,5%) и ноябре (+3,1%).