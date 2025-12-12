У покупателя производства Lipton и «Беседы» в России сменился совладелец

Александр Конов, последние 15 лет развивавший Объединенную чайную компанию, вышел из бизнеса. Его доля в бывшей чайной фабрике Unilever в Петербурге перешла партнерам, в числе которых экс-глава «Лужников»

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

У Объединенной чайной компании, выкупившей два года назад мощности бывшей чайной фабрики Unilever в России, сменился состав владельцев. Генеральный директор Александр Конов, который до 2022 года был единственным собственником компании, а затем снизил свою долю до 30%, перестал быть одним из ее учредителей, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Изменения были зафиксированы в реестре в начале декабря 2025 года. Сам Конов подтвердил РБК, что вышел из бизнеса. «Я продал свою долю и с 11 декабря не являюсь генеральным директором Объединенной чайной компании по собственному желанию», — заявил он.

За несколько последних лет компания, по словам Конова, увеличила годовую выручку со 150 млн руб. до более 2 млрд руб. в этом году.

«Мы выиграли сложнейший тендер и приобрели [бывшую] чайную фабрику компании Unilever в Санкт-Петербурге. В кратчайшие сроки запустили завод и начали поставлять продукцию в торговые сети. Ребенок вырос, и я со спокойной совестью отпускаю его во взрослую жизнь, а сам займусь новыми проектами в той же отрасли», — сказал бизнесмен РБК.

Свою долю в бизнесе Конов, сообщил он, продал другим совладельцам Объединенной чайной компании. Сумму сделки бизнесмен разглашать не стал. По оценке гендиректора «INFOLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова, покупка могла обойтись в 300–350 млн руб. По состоянию на 11 декабря принадлежавшая Конову доля в 30% перешла на баланс ООО «Объединенная чайная компания». Действующими учредителями юрлица, по данным ЕГРЮЛ, выступают Александр и Лариса Пронины, а также Степан Сергеев.

Чем известна компания и ее владельцы

Объединенная чайная компания работает на российском рынке с 1998 года. Она выпускает чай под марками Eastford, Berryford, Shenly, Kama Sutra, а также под брендом «Беседа», который раньше входил в портфель международного концерна Unilever. Компания производит и собственные марки чая для крупных торговых сетей (среди партнеров на ее сайте указаны «Перекресток», «Чижик», Globus и другие). В 2024 году ее выручка, согласно данным бухгалтерской отчетности, составила 1,5 млрд руб., но бизнес не приносил прибыли: по итогам года она отчиталась о чистом убытке 73,9 млн руб.

Конов развивал Объединенную чайную компанию с 2010 года. Тогда он приобрел 100% бизнеса, который принадлежал Павлу Матвееву.

В течение десяти лет Конов был единственным владельцем Объединенной чайной компании. С 2014 года он занимал в ней пост гендиректора. Затем в 2022 году в бизнесе появились партнеры: в конце года совладельцами половины компании стали Александр и Лариса Пронины (оба получили по 25%). Александр Пронин ранее был руководителем спорткомплекса «Лужники» и первым вице-президентом АвтоВАЗа. В марте 2024 года он возглавил «Технопромэкспорт» (дочерняя структура госкорпорации «Ростех»), которая строит ТЭС в Крыму и на Кубани.

К концу 2024 года Конов снизил свою долю в Объединенной чайной компании до 30% в пользу Прониных (сейчас им на паритетных началах принадлежит 60%). Также в начале того года в бизнесе появился еще один партнер — Степан Сергеев (ему принадлежит 10%).

В 2023 году, вскоре после того как в Объединенной чайной компании появились новые совладельцы, она приобрела российские активы международной компании Ekaterra, выпускавшей на фабрике в Петербурге чаи Lipton, Saito, Brooke Bond. Раньше Ekaterra входила в нидерландско-британский концерн Unilever, но в 2021 году тот продал свой глобальный чайный бизнес фонду CVC Capital Partners за €4,5 млрд. В 2022 году Ekaterra объявила об уходе из России, объяснив, что текущая ситуация «не позволяет компании стабильно развивать свой бизнес». Тогда же Ekaterra предупредила, что до конца года прекратит производить в России чаи Lipton, Saito и Brooke Bond, а также приостановит их продажу и дистрибуцию.

Вместе с производством Объединенная чайная компания приобрела и бренд «Беседа». Эта марка появилась на российском рынке в конце 1990-х годов и наряду с Lipton и Brooke Bond входила в портфель Unilever, а впоследствии Ekaterra. В 2023 году Конов рассказывал, что компания планирует перезапустить чай «Беседа» и предлагать его в среднем ценовом сегменте. В августе того года компания запустила его производство на фабрике в Петербурге.

В 2023 году Объединенная чайная компания приобрела весь производственный комплекс одной из самых современных чайных фабрик в мире, отметил Конов. После сделки небольшая часть оборудования, по его словам, была продана, остальные линии загружаются сейчас по мере роста отгрузок. На 2019 год мощности фабрики составляли до 19 тыс. т продукции в год. На момент сделки в 2023-м объем российского рынка чая составлял примерно 140 тыс. т в год, оценивал «Коммерсанту» генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. С учетом покупки Ekaterra Объединенная чайная компания может занять более 10% рынка, говорил эксперт.

Потребление чая в России в этом году, исходя из данных исследовательской компании NTech, осталось практически на уровне прошлого года. Розничные продажи в натуральном выражении за 12 месяцев, завершившихся в июне 2025-го, выросли на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, но на покупку чая потребители потратили на 8% больше, чем годом ранее. Продажи кофе в рознице, по данным NTech, росли быстрее: в натуральном выражении они увеличились на 3,4%, а в рублях — на 23,5%. Основная часть россиян покупает чай в пакетиках: его доля в продажах за год, завершившийся июнем 2025-го, составляла 69% в пересчете на килограммы. 77% покупателей предпочли черный чай, а 12% — зеленый.