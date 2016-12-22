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«Газпром нефть» купила долю в КХЛ
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«Газпром нефть» купила долю в КХЛ
Бизнес, 19:23
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«Газпром нефть» купила долю в КХЛ
«Газпром нефть» стала очередной нефтегазовой компанией, вошедшей в состав совладельцев Континентальной хоккейной лиги. «Транснефть», также владеющая долей в КХЛ, уже несколько лет пытается избавиться от этого актива
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

«Газпром нефть» приобрела долю в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), следует из данных системы СПАРК. В результате сделки «Газпром нефть» получила долю 11,76% капитала управляющей КХЛ компании ООО «Континентальная хоккейная лига».

«Данная сделка — логичное продолжение многолетнего сотрудничества компании с КХЛ. «Газпром нефть» является владельцем ХК «Авангард», который выступает в лиге. Кроме того, компания развивает систему подготовки хоккеистов в Омске, поддерживая молодежную команду и детско-юношескую хоккейную школу. В партнерстве с лигой мы также проводим крупнейший в Европе международный турнир детских хоккейных команд КХЛ — Кубок «Газпром нефти», — прокомментировали заключенную сделку в «Газпром нефти».

В числе совладельцев лиги остаются «Татнефть» (11,76%) и «Транснефть» (11,76%). В соответствии с данными (*pdf) ЕГРЮЛ, в состав совладельцев КХЛ также входят «Вайтлив холдингс», Магнитогорский металлургический комбинат, АНО «Социально-культурный и спортивный клуб Газпромэкспорт», а также хоккейные клубы «Динамо» (Рига), «Динамо» (Минск), «Ак Барс», «Торпедо», «Северсталь», «Металлург» и СКА.

Вместе с тем «Транснефть», являющаяся одновременно соучредителем лиги, ранее неоднократно пыталась продать свою долю в КХЛ. О таких попытках известно с 2013 года: тогда на продажу со стартовой стоимостью 100 млн руб. была выставлена доля «Транснефти» в уставном капитале КХЛ. Однако позднее глава «Транснефти» Николай Токарев сообщал, что компания, возможно, не будет продавать свою долю в КХЛ, так как «он уже не стоит столько, сколько стоил при покупке». Таким образом, компания решила не продавать актив в убыток.

К вопросу продажи доли в КХЛ «Транснефть» вернулась в 2016 году в рамках программы отчуждения непрофильных активов группы «Транснефть». В ноябре 2017 года «Транснефть» объявила новый аукцион на свою долю в Континентальной хоккейной лиге со стартовой ценой 295,7 млн руб. Однако компания не получила ни одной заявки на приобретение доли в КХЛ.

Авторы: Георгий Тадтаев, Алина Фадеева.
Теги: КХЛ
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