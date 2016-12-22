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Boeing презентовал бизнес-джет для самых долгих перелетов
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Boeing презентовал бизнес-джет для самых долгих перелетов
Бизнес, 08:33
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Boeing презентовал бизнес-джет для самых долгих перелетов
Boeing представил новую линейку бизнес-джетов, которые по дальности полета превзойдут любых конкурентов. В компании утверждают, что смогут связать беспосадочным рейсом любые два города на планете
Фото: Matthew Lloyd / Bloomberg

Подразделение Boeing, специализирующееся на бизнес-джетах, сообщило о запуске программы BBJ-777 X. Речь идет о двух типах самолетов, которые смогут без пересадки летать практически в любых направлениях. Так, бизнес-джет версии BBJ-777-8 будет преодолевать 21 570 км. Это означает, что он сможет без остановки долететь от Нью-Йорка до западной Австралии.

Boeing BBJ-777 X (Фото: boeing.mediaroom.com)

BBJ-777-9 сможет без посадки преодолеть расстояние в 20 370 км. Меньшую дальность полета в Boeing обещают компенсировать более вместительным салоном.

В компании указали, что не продали еще ни одного лайнера из нового семейства, однако уже получили 21 предзаказ.

В настоящее время самый дальний перелет способен осуществлять Airbus A-350-900 ULR, который без дозаправки добирается от Лондона до Сингапура. Его максимальная дальность полета — 16 700 км. При этом A-350-900 ULR способен осуществлять регулярные рейсы и перевезти 160 пассажиров, готовых купить билеты бизнес-класса и класса премиум-эконом.

Фото: boeing.mediaroom.com

В конце мая бизнес-джеты для трансконтинентальных перелетов представила канадская Bombardier. Ее Global 5500 позволит без дозаправки преодолевать дистанцию в 10 500 км (что примерно соответствует расстоянию между Москвой и Лос-Анджелесом), а Global 6500 — 12 000 км, что позволит ему напрямую добраться из Лондона в Гонконг.

В январе агентство ТАСС со ссылкой на Минпромторг сообщило о планах создать за восемь лет сверхзвуковой бизнес-джет отечественного производства. Указывалось, что цена подобной машины может составить $100–120 млн. В конце сентября гендиректор Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского Кирилл Сыпало рассказал в телестудии «Роскосмоса», что производство отечественного сверхзвукового самолета (в том числе и для бизнес-перевозок) может быть запущено через 12–17 лет.

Автор: Артем Филипенок.
Теги: Boeing , Bombardier
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