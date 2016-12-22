Россияне перечислили причины отказа от уже выбранных в интернете покупок

Чаще всего россияне отказываются от оплаты отобранных в корзину товаров из-за цены доставки. Существенную роль играют цены в других интернет-магазинах. Почти половина товаров осталась неоплаченной, так как их не было в наличии

Фото: John Stillwell / ТАСС

Российские пользователи интернет-магазинов назвали три основные причины отказа от покупки товаров, которые уже выбраны и находятся в корзине. Об этом говорится в исследовании SAP, поступившем в распоряжение РБК.

​Главная причина — цена доставки товаров, которая оказывается выше, чем ожидали потенциальные покупатели. Так ответил 51% тех, кто отказался от покупки товаров, находящихся в корзине. 48% не оплатили покупки, потому что товаров, которые они выбрали, не было в наличии. Ровно половина «отказников» решили не платить после того, как сравнили цену своей корзины с предложениями на других интернет-площадках.

Среди стимулов для оплаты покупки исследователи назвали уведомление о скидке или рекламной акции (58%), быструю реакцию магазина на онлайн-вопросы (43%) и получение информации о скидках при следующей покупке.

​Исследователи также отметили, что на рекомендации при совершении покупки обращают внимание 98% клиентов, однако находят их полезными только 28%.

Эксперты также выяснили, что при совершении онлайн-покупок россияне действуют более решительно, чем покупатели из стран Западной, Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки. Доля тех, кто не оплачивает товар в корзине постоянно или в половине случаев, составила только 11%. Более половины пользователей оплачивают отобранные товары в течение часа, а три четверти — в течение дня. ​

Лидерами среди неоплаченных товаров из корзины стали мебель (16%), модные товары (17%) и путешествия (9%).

В ноябре 2018 года по результатам исследования Nielsen Holdings plc выяснилось, что большинство российских потребителей не доверяют онлайн-ретейлерам в вопросе сохранности их персональных данных. Только 38% опрошенных были полностью или в определенной мере согласны с тем, что информация на сайте онлайн-продавца защищена и хранится в безопасности. При этом в странах ЕС эта доля составил 54%. Как отметили в Nielsen, это является одним из косвенных барьеров для роста торговли в интернете в России.​

