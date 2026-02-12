Маркетплейсы ответили на предложение о демонстрации единой цены

В Wildberries сочли инициативу ЦБ о демонстрации единой цены более сбалансированной по сравнению с полным запретом скидок. В Ozon отметили, что формат отображения партнеров программы лояльности должен обсуждаться более детально

Предложение ЦБ о демонстрации единой цены более сбалансированно по сравнению с полным запретом скидок, заявили РБК в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ. Представитель Ozon, в свою очередь, напомнил о программе лояльности «Зеленая цена», отметив, что формат отображения партнеров программы на витрине должен быть основан на принципе равного доступа и обсуждаться более детально.

Однако, как отметили в Wildberries и Russ, пользователи должны получать информацию об акциях и бонусах «интуитивно понятно, без избыточных действий», тогда как необходимость выбирать из списка банков может сделать программы лояльности неэффективными.

«А полное уравнивание условий может подорвать экономическую логику самих программ лояльности: скидки и кэшбеки часто зависят от специфики клиентской базы и стратегии группы организаций. Если «открытость» приведет к унификации предложений, то предоставление льгот для клиентов может потерять экономический смысл», — считают там.

Если открытость будет требоваться, например, только от цифровых платформ, а крупные банки сохранят свободу выбора партнеров для своих экосистем, это может привести к нерыночным преимуществам — в частности, крупные участники могут воспользоваться своим положение для вытеснения небольших банков и платформ, что подорвет конкуренцию, подчеркнули в объединенной компании.

Среди долгосрочных последствий там перечислили «снижение инвестиционной привлекательности проектов из других бизнес-направлений, замедление развития финансового рынка и ослабление конкурентоспособности цифровой экономики в целом». В Wildberries и Russ призвали выстраивать модель на принципах взаимной коммерческой выгоды, здоровой конкуренции и повышения благосостояния клиентов.

Представитель Ozon сообщил, что маркетплейс обсуждает участие в программе лояльности более чем с 25 банками, в том числе с небольшими региональными. «Формат отображения партнеров программы на витрине, безусловно, может и должен обсуждаться более детально, но в любом случае он должен основываться на принципе равного доступа», — заключил он.

В ноябре, как писал РБК, Сбербанк, ВТБ, Т-банк, Альфа-банк и Совкомбанк призвали премьера Михаила Мишустина и спикера Госдумы Вячеслава Володина запретить маркетплейсам продавать с дополнительным дисконтом товары, если покупатель оплачивает их картой банка, аффилированного с ними.

Позицию банков поддержала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, назвав скидки на маркетплейсах при оплате картами связанных с ними банков скрытой формой конкурентной борьбы. «Банки, которые продают свои финансовые услуги на платформе, не могут предоставить возможность платить карточками другого банка и указать другую цену, а платформы могут. Это не совсем справедливая конкуренция», — считает Набиуллина.

Представители маркетплейсов выразили готовность договариваться с банками «без насильственных действий со стороны государства». Основательница Wildberries Татьяна Ким сочла предложение о запрете скидок на маркетплейсах «циничным уничтожением конкурентов» и призвала банки «играть по-честному», а не «наказывать» площадки. Эта мера, по ее мнению, приведет только к разгону инфляции.

Ozon назвал предложение об отмене скидок на маркетплейсах «непродуманным, нарушающим принципы честной конкуренции и негативным для десятков миллионов российских покупателей, которые будут вынуждены платить больше».