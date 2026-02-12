 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Маркетплейсы ответили на предложение о демонстрации единой цены

В Wildberries сочли инициативу ЦБ о демонстрации единой цены более сбалансированной по сравнению с полным запретом скидок. В Ozon отметили, что формат отображения партнеров программы лояльности должен обсуждаться более детально
Ozon OZON ₽4 596 +4,22% Купить

Предложение ЦБ о демонстрации единой цены более сбалансированно по сравнению с полным запретом скидок, заявили РБК в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ. Представитель Ozon, в свою очередь, напомнил о программе лояльности «Зеленая цена», отметив, что формат отображения партнеров программы на витрине должен быть основан на принципе равного доступа и обсуждаться более детально.

Однако, как отметили в Wildberries и Russ, пользователи должны получать информацию об акциях и бонусах «интуитивно понятно, без избыточных действий», тогда как необходимость выбирать из списка банков может сделать программы лояльности неэффективными.

«А полное уравнивание условий может подорвать экономическую логику самих программ лояльности: скидки и кэшбеки часто зависят от специфики клиентской базы и стратегии группы организаций. Если «открытость» приведет к унификации предложений, то предоставление льгот для клиентов может потерять экономический смысл», — считают там.

Если открытость будет требоваться, например, только от цифровых платформ, а крупные банки сохранят свободу выбора партнеров для своих экосистем, это может привести к нерыночным преимуществам — в частности, крупные участники могут воспользоваться своим положение для вытеснения небольших банков и платформ, что подорвет конкуренцию, подчеркнули в объединенной компании.

Wildberries и Ozon заявили о снятии с продажи «кофты Эпштейна»
Общество
Фото:Katsiuba Volha / Shutterstock

Среди долгосрочных последствий там перечислили «снижение инвестиционной привлекательности проектов из других бизнес-направлений, замедление развития финансового рынка и ослабление конкурентоспособности цифровой экономики в целом». В Wildberries и Russ призвали выстраивать модель на принципах взаимной коммерческой выгоды, здоровой конкуренции и повышения благосостояния клиентов.

Представитель Ozon сообщил, что маркетплейс обсуждает участие в программе лояльности более чем с 25 банками, в том числе с небольшими региональными. «Формат отображения партнеров программы на витрине, безусловно, может и должен обсуждаться более детально, но в любом случае он должен основываться на принципе равного доступа», — заключил он.

В ноябре, как писал РБК, Сбербанк, ВТБ, Т-банк, Альфа-банк и Совкомбанк призвали премьера Михаила Мишустина и спикера Госдумы Вячеслава Володина запретить маркетплейсам продавать с дополнительным дисконтом товары, если покупатель оплачивает их картой банка, аффилированного с ними.

Позицию банков поддержала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, назвав скидки на маркетплейсах при оплате картами связанных с ними банков скрытой формой конкурентной борьбы. «Банки, которые продают свои финансовые услуги на платформе, не могут предоставить возможность платить карточками другого банка и указать другую цену, а платформы могут. Это не совсем справедливая конкуренция», — считает Набиуллина.

Представители маркетплейсов выразили готовность договариваться с банками «без насильственных действий со стороны государства». Основательница Wildberries Татьяна Ким сочла предложение о запрете скидок на маркетплейсах «циничным уничтожением конкурентов» и призвала банки «играть по-честному», а не «наказывать» площадки. Эта мера, по ее мнению, приведет только к разгону инфляции.

Ozon назвал предложение об отмене скидок на маркетплейсах «непродуманным, нарушающим принципы честной конкуренции и негативным для десятков миллионов российских покупателей, которые будут вынуждены платить больше».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Елена Чернышова, Александр Ситюков Александр Ситюков
Ozon Wildberries маркетплейс скидки ЦБ
Материалы по теме
Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра
Технологии и медиа
Wildberries & Russ объявила о покупке «Рив Гош»
Бизнес
Wildberries и Ozon рассказали о закупках индийских товаров
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (+0,53) Инвестиции, 11 фев, 17:41 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 77,46 (+0,26) Инвестиции, 11 фев, 17:41
Умер звезда сериала «Бухта Доусона» Джеймс Ван Дер Бик Общество, 01:12
Суд ЕС признал незаконным повторное включение в санкционный список Политика, 01:08
В Белгородской области при атаке дрона на машину погиб мужчина Политика, 00:30
В США заявили о «вторжении дронов мексиканских картелей» Политика, 00:24
Маркетплейсы ответили на предложение о демонстрации единой цены Бизнес, 00:14
Минздрав утвердил новый порядок медпомощи беременным и роженицам Общество, 00:01
Объем изъятых в пользу государства активов за год вырос втрое Финансы, 00:00
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
В России резко выросло число «состоятельных банкротов»Подписка на РБК, 00:00
Новая эпоха. Как Италия проводит первую безубыточную Олимпиаду Спорт, 00:00
Визовые центры Японии откроются в Москве и Петербурге Политика, 00:00
США связали снятие санкций с российской нефти со сделкой по Украине Политика, 11 фев, 23:55
Милнер повторил рекорд АПЛ по количеству сыгранных матчей Спорт, 11 фев, 23:50
Синоптик рассказал, когда в Москве «репетиция весны» сменится морозами Общество, 11 фев, 23:50
Хоккейный турнир стартовал с сенсации. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 11 фев, 23:35