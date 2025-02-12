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Суд отказал «Суалу» в иске на ₽74 млрд к руководству UC Rusal

Суд отказал «Суалу» в иске на ₽74 млрд к членам совета директоров UC Rusal
«Суал партнерс» — крупнейший из миноритарных акционеров «Русала», требовал возместить убытки в размере $760 млн (₽74 млрд) по сделкам хеджирования. Суд в иске отказал. В «Суале» заявили о планах продолжить защиту своих интересов
Русал RUAL ₽35,72 -0,56% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Арбитражный суд Калининградской области отказал в иске холдинга Виктора Вексельберга «Суал партнерс» — крупнейшего из миноритарных акционеров UC Rusal — к членам совета директоров UC Rusal на сумму 74 млрд руб., следует из карточки дела в картотеке арбитражных дел.

«В иске отказать полностью», — говорится в карточке. Соответствующее решение было принято 11 февраля.

«Суал Партнерс» не согласен с решением суда и планирует и дальше защищать свои интересы и интересы других миноритарных акционеров компании всеми возможными способами правовой защиты», — сообщил РБК представитель компании. В UC Rusal от комментариев отказались.

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Фото:Сергей Булкин / Global Look Press

В ответчиках по иску «Суала» числились 15 человек. Среди них — члены совета директоров UC Rusal Бернард Зонневельд (председатель), Евгений Никитин (исполнительный директор), Владимир Колмогоров (неисполнительный директор), Кристофер Бёрнхэм, Людмила Галенская, Анна Василенко, Кевин Паркер и Евгений Шверц (все — независимые неисполнительные директора).

Иск был подан еще в сентябре 2023 года, однако тогда заявление оставили без движения. В декабре того же года суд принял его к производству.

Иск был связан с убытками по сделкам хеджирования, поясняли РБК в «Суал Партнерс». «Эти сделки, заключенные с многочисленными нарушениями, привели к колоссальным убыткам», — отмечали в компании. Компания требовала возместить убытки в размере $760 млн (74 млрд руб. по курсу на тот момент).

1 августа 2023 года акционеры UC Rusal большинством голосов отклонили требование «Суала» предоставить информацию, касающуюся сделок по хеджированию цен на алюминий в 2021–2022 годах. В результате сделок с хеджем металла UC Rusal понес убытки в размере $378 млн в 2021 году и $382 млн — в 2022-м. Отказ в компании объяснили тем, что сведения носят конфиденциальный характер, а их предоставление неограниченному числу лиц может причинить ей вред. «Суал» заявил, что при обнаружении нарушений с этими сделками будет защищать права акционеров и интересы самой компании всеми доступными способами.

Sual Partners ILLC контролирует 25,52% UC Rusal, еще 56,88% принадлежит En+, остальные 17,60% находятся в свободном обращении.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Полина Елисова Полина Елисова
РУСАЛ Арбитражный суд иски
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