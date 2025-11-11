Власти Германии нашли способ расторгнуть контракт по «Ямал СПГ»

Решение ЕС об отказе от энергоносителей из России и 19-й пакет санкций дают SEFE возможность объявить форс-мажор и не выполнять условия контракта. Bloomberg писал, что расторжение сделки грозит компании многомиллиардными убытками

Министерство экономики и энергетики Германии заявило, что компания SEFE, которая до национализации немецким правительством являлась дочерней структурой «Газпрома», может разорвать сделку на импорт газа с проекта «Ямал СПГ», сославшись на форс-мажорную ситуацию. Об этом говорится в разъяснениях, опубликованных на сайте федерального правительства Германии.

Соответствующая правовая оговорка, позволяющая европейским компаниям не выполнять договорные обязательства, предусмотрена в 19-м пакете санкций Евросоюза против России, а также директиве RePowerEU, согласно которой объединение хочет полностью избиваться от зависимости от российского топлива.

Еврокомиссия представила 19-й пакет санкций против России в сентябре. Он предусматривает полный запрет на импорт сжиженного природного газа по краткосрочным контрактам с 25 апреля 2026 года, а по долгосрочным — с 1 января 2027 года. Кроме того, запрещается покупка, импорт или передача, прямо или косвенно, СПГ, который производится в России или экспортируется из нее.

С 31 марта 2022 года «Газпром» прекратил свое участие в Gazprom Germania (прошлое название SEFE) и всех принадлежащих ей активах: Gazprom Marketing & Trading, Gazprom NGV Europe, Wingas, Astora, Vemex и других. Власти Германии сначала ввели внешнее управление в компании, а после — национализировали.

В феврале прошлого года правительство России продлило разрешение на поставку SEFE 2,9 млн тонн сжиженного природного газа с «Ямал СПГ» ежегодно. Контракт рассчитан до конца 2040 года. Bloomberg писал, что расторжение контракта может стоить SEFE $11,6 млрд. В октябре компания заявила, что оценит влияние последнего санкционного пакета на условия поставок, но пока не предприняла никаких действий, отмечает агентство.

Российские власти считают западные санкции незаконными и требуют их отмены.