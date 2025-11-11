 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Бизнес⁠,
0

FT узнала о покупке женой Джека Ма здания посольства в Лондоне

FT: жена Джека Ма купила здание бывшего итальянского посольства в Лондоне
Джек Ма в прошлом году возобновил покупку недвижимости за пределами Китая, пишет FT. Его жена купила особняк в Лондоне, который раньше был итальянским посольством. Бизнесмен был в опале несколько лет из-за конфликта с властями КНР
Фото: Andrew Burton / Getty Images
Фото: Andrew Burton / Getty Images

Жена китайского миллиардера, основателя Alibaba Group Джека Ма Кэти Ин Чжан приобрела здание бывшего итальянского посольства в Лондоне в прошлом году за £19,5 млн, пишет Financial Times. Около 15 лет назад поместье переустроили и превратили в частную резиденцию с домашним кинотеатром, шестью спальнями и собственным садом.

По данным компании LonRes, отслеживающей рынок элитного жилья британской столицы, эта продажа особняка стала 34-й в списке самых дорогих сделок, совершенных в прошлом году в Лондоне, говорится в статье. Имя покупателя долгое время было засекречено. Отмечалось только, что его привлекло «престижное расположение» дома и «высокий уровень безопасности». Теперь выяснилось, что особняк приобрела жена Ма, являющаяся единственным акционером гонконгской компании, через которую миллиардер ранее уже приобретал недвижимость.

Изначально за дом запрашивали £21,5 млн, пишет портал Mansion Global. Шестикомнатный таунхаус в районе Белгрейвия был построен на рубеже XX века, а в 1923 году его приобрело итальянское правительство для размещения своих дипломатов в Лондоне. Здание использовалось в качестве резиденции посольства, а затем офиса итальянского военного атташе, пока новый владелец не превратил его обратно в частную резиденцию в период с 2009 по 2011 год.

FT отмечает, что после того, как в 2020 году Джек Ма вызвал гнев высокопоставленных китайских чиновников, он большую часть времени начал проводить за пределами страны, стараясь не привлекать к себе внимания, однако в 2024-м он снова начал закупаться зарубежной недвижимостью. В прошлом году, помимо особняка в Лондоне, семья миллиардера приобрела три соседних торговых дома в Сингапуре за $34,5 млн.

Среди другого имущества Джека Ма за пределами Китая — роскошный дом на пике Виктория в Гонконге, виноградники во Франции и участок площадью 28 тыс. акров за $23 млн в Адирондакских горах Нью-Йорка, говорится в публикации.

Джек Ма предупредил, что ни одна компания не будет «на вершине» вечно
Бизнес
Джек Ма

В 2023-м Bloomberg писал, что китайские компании Ant Group и Alibaba, основанные Джеком Ма, из-за конфликта бизнесмена с властями потеряли свыше $850 млрд. Миллиардер попал в опалу почти три года назад, когда выступил с критикой политики властей Китая, которая, по его мнению, сдерживала инновации в финансовой индустрии. В частности, тогда он заявил о «менталитете ломбардов» у государственных банков Китая. После этого отменилось IPO его финтех-стартапа Ant Group, а IТ-гигант Alibaba решил разделиться на шесть частей. На некоторое время Ма покидал Китай и жил в Токио.

Миллиардер Ма Юнь (настоящее имя Джека Ма) родился в 1964 году. Компанию Alibaba он основал в конце 1990-х, сначала она не приносила доходов, но, получив крупные инвестиции, стала активно развиваться.

В 2008-м была запущена торговая площадка Tmall, в 2010-м — AliExpress. В 2014-м компания вышла на Нью-Йоркскую биржу, поставив рекорд по IPO ($25 млрд). Джек Ма ушел с поста главы ее правления в 2019-м.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ФСБ сообщила о предотвращении угона МиГ-31 для провокации против НАТО

ВКС России нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки под Киевом

Фракция Порошенко объявила о начале процедуры отставки кабмина Украины

Подрыв автомобиля в центре Нью-Дели совершил террорист-смертник

Минцифры предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать подробные данные о пользователях

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Джек Ма Лондон посольства Великобритания Недвижимость
Джек Ма фото
Джек Ма
бизнесмен, основатель Alibaba
10 сентября 1964 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Соучредители Alibaba Джек Ма и Джо Цай купили акции компании на $200 млн
Бизнес
Джек Ма неожиданно написал сотрудникам о вызове для бизнеса
Бизнес
Сооснователь Alibaba Джек Ма вернулся в Китай спустя год отсутствия
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (+0,09) Инвестиции, 01:41 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 81,01 (-0,21) Инвестиции, 01:41
Кремль заявил об отсутствии обсуждения с США проблемы ядерных испытаний Политика, 12:20
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
В Хабаровском крае предложили электроизгороди для защиты от хищников Общество, 12:20
Олимпийский чемпион Устюгов рассказал о пропаже его необычных лыж Спорт, 12:18
Правкомиссия одобрила повышение штрафов за экономические преступления Экономика, 12:16
Аналитики оценили рост цен на новостройки Москвы в октябре Недвижимость, 12:15
Дэвид Салэй получил Букеровскую премию за роман «Плоть» Общество, 12:14
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
«Новые воротнички»: почему компании начали ценить кандидатов без диплома Образование, 12:09
«Ростех» ответил на сообщения об уменьшении дальности полета МС-21 Общество, 12:06
Зарубежные инвестиции без инфраструктурного риска: страновые индексы #всенабиржу!, 12:04
В Сенате США представили новую версию билля о структуре крипторынка Крипто, 12:00
РБК представил новый рейтинг российских работодателей Бизнес, 12:00
Жительнице Приамурья приписали долг за воду в 11,5 млн рублей из-за сбоя Общество, 11:58
Bloomberg узнал о проработке запрета оборудования Huawei и ZTE в Европе Политика, 11:53