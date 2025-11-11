FT узнала о покупке женой Джека Ма здания посольства в Лондоне

Джек Ма в прошлом году возобновил покупку недвижимости за пределами Китая, пишет FT. Его жена купила особняк в Лондоне, который раньше был итальянским посольством. Бизнесмен был в опале несколько лет из-за конфликта с властями КНР

Фото: Andrew Burton / Getty Images

Жена китайского миллиардера, основателя Alibaba Group Джека Ма Кэти Ин Чжан приобрела здание бывшего итальянского посольства в Лондоне в прошлом году за £19,5 млн, пишет Financial Times. Около 15 лет назад поместье переустроили и превратили в частную резиденцию с домашним кинотеатром, шестью спальнями и собственным садом.

По данным компании LonRes, отслеживающей рынок элитного жилья британской столицы, эта продажа особняка стала 34-й в списке самых дорогих сделок, совершенных в прошлом году в Лондоне, говорится в статье. Имя покупателя долгое время было засекречено. Отмечалось только, что его привлекло «престижное расположение» дома и «высокий уровень безопасности». Теперь выяснилось, что особняк приобрела жена Ма, являющаяся единственным акционером гонконгской компании, через которую миллиардер ранее уже приобретал недвижимость.

Изначально за дом запрашивали £21,5 млн, пишет портал Mansion Global. Шестикомнатный таунхаус в районе Белгрейвия был построен на рубеже XX века, а в 1923 году его приобрело итальянское правительство для размещения своих дипломатов в Лондоне. Здание использовалось в качестве резиденции посольства, а затем офиса итальянского военного атташе, пока новый владелец не превратил его обратно в частную резиденцию в период с 2009 по 2011 год.

FT отмечает, что после того, как в 2020 году Джек Ма вызвал гнев высокопоставленных китайских чиновников, он большую часть времени начал проводить за пределами страны, стараясь не привлекать к себе внимания, однако в 2024-м он снова начал закупаться зарубежной недвижимостью. В прошлом году, помимо особняка в Лондоне, семья миллиардера приобрела три соседних торговых дома в Сингапуре за $34,5 млн.

Среди другого имущества Джека Ма за пределами Китая — роскошный дом на пике Виктория в Гонконге, виноградники во Франции и участок площадью 28 тыс. акров за $23 млн в Адирондакских горах Нью-Йорка, говорится в публикации.

В 2023-м Bloomberg писал, что китайские компании Ant Group и Alibaba, основанные Джеком Ма, из-за конфликта бизнесмена с властями потеряли свыше $850 млрд. Миллиардер попал в опалу почти три года назад, когда выступил с критикой политики властей Китая, которая, по его мнению, сдерживала инновации в финансовой индустрии. В частности, тогда он заявил о «менталитете ломбардов» у государственных банков Китая. После этого отменилось IPO его финтех-стартапа Ant Group, а IТ-гигант Alibaba решил разделиться на шесть частей. На некоторое время Ма покидал Китай и жил в Токио.

Миллиардер Ма Юнь (настоящее имя Джека Ма) родился в 1964 году. Компанию Alibaba он основал в конце 1990-х, сначала она не приносила доходов, но, получив крупные инвестиции, стала активно развиваться.

В 2008-м была запущена торговая площадка Tmall, в 2010-м — AliExpress. В 2014-м компания вышла на Нью-Йоркскую биржу, поставив рекорд по IPO ($25 млрд). Джек Ма ушел с поста главы ее правления в 2019-м.