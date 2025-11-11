РБК представил новый рейтинг российских работодателей

Количество компаний — участников рейтинга работодателей РБК в 2025 году увеличилось почти в два раза по сравнению с прошлым годом. В рейтинге представлены лидеры и ключевые игроки всех крупнейших секторов российской экономики

Фото: Андрей Любимов / РБК

РБК в четвертый раз представил результаты рейтинга работодателей, подготовленные на основе проведенного в 2025 году анкетирования. В исследовании приняла участие 381 компания с общим числом сотрудников 3,9 млн человек. По сравнению с прошлым годом количество участников рейтинга почти удвоилось — рост составил 85%. В анкетировании могли принять участие любые коммерческие компании со штатом более 50 человек. Также в ходе исследования были опрошены 153,8 тыс. сотрудников компаний, вошедших в рейтинг.

При составлении рейтинга использовались пять групп критериев.

Cотрудники и условия труда — размер зарплаты, соцпакет, текучесть кадров и т.д.

Эффективность бизнеса и инновационное развитие — динамика выручки, показатели рентабельности, объем инвестиций в развитие и т.д.

Социальная ответственность — участие в благотворительности и расходы на охрану окружающей среды.

Деловая репутация — наличие исков в адрес компании и результаты судебных споров, а также количество выявленных нарушений при проверках госорганами.

Мнение сотрудников — оценка зарплаты и соцпакета, возможности карьерного роста, готовность рекомендовать компанию и т.д.

Позиции компаний в рейтинге представлены в виде групп. Представители I группы являются победителями рейтинга, показавшими лучшие результаты по критериям оценки. Места внутри группы не выделяются: компании упорядочены по алфавиту.

Результаты рейтинга не зависят от размера бизнеса компании. Шесть из 50 компаний, представленных в группе I рейтинга РБК, входят в категорию «небольшие». Среди крупнейших компаний, вошедших в I группу рейтинга работодателей РБК в 2025 году — «Сбер», ВТБ, «Росатом», Альфа-банк, «Газпром нефть», НЛМК, «Норникель», «Северсталь», «Сибур», «Яндекс» и другие.

Средняя зарплата в компаниях — участниках рейтинга составила 169 964 руб., увеличившись за год на 9,5%. Наибольший рост зарплат по сравнению с прошлым годом отмечен в секторе промышленности — на 16%, до 144,8 тыс. руб. Также в топ-3 по этому показателю вошли сектор телекоммуникаций — рост на 15%, до 158,5 тыс. руб. и ретейла — на 14%, до 121,3 тыс. руб. Единственный сектор, в котором отмечено снижение средней зарплаты — образование (минус 5%). Средняя зарплата у участников рейтинга в этом секторе составила 141,5 тыс. руб.

Самая высокая средняя зарплата в 2025 году отмечена в секторе IT — 210 тыс. руб. В прошлом году лидером по этому показателю был сектор лизинга, который в 2025 году на втором месте со средней зарплатой 207,8 тыс. руб. Также в числе секторов, где зарплата превышает среднюю по всем участникам рейтинга, — добыча полезных ископаемых, b2c-услуги, строительство и финансы.