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Бизнес ,  
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«Коммерсантъ» сообщил о росте цен на автомобили на фоне снижения спроса
Цены на машины поднимали в том числе и в октябре, когда падение продаж достигло 5,2%
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Несмотря на падение спроса на автомобили в России цены на них продолжают расти, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные основных производителей и дилеров. Суммарно за десять месяцев рост составил 9-10%.

Например, в дилере «Авилон» подсчитали, что цены на автомобили марки Hyundai с 15 июня по 5 ноября выросли от 5 до 20 тысяч рублей. Машины Jeep выросли в цене на 2%, Fiat на 1,5%, BMW – на 1-2,5%. Рост цен в этих случаях объяснялся сменой модельного ряда.

При этом дилеры перестали бояться падающего рынка. В результате цены росли и в октябре, когда падение продаж составило 5%. По данным «Автостата» в прошлом месяце Chevrolet Niva подорожал на 7–9 тыс. руб., Skoda Rapid — на 12–18 тыс. руб., Peugeot 408 и в большинстве комплектаций Citroen C4 — на 12 тыс. руб.

Как ранее сообщала Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в прошлом месяце упали на 5,2%. Всего с января по октябрь был продан 1 423 449 автомобилей, что на 34 408 единиц меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Комментируя данные по продажам, председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер констатировал, что октябрьские данные закрепили рынок на пути медленной эрозии роста объема продаж, который был достигнут в 2017–2018 годах. «Конечно, это не то направление, которое хотят видеть в индустрии, но сейчас трудно сказать, откуда могут прийти изменения к лучшему в ближайшее время», — заявил он.

Автор: Артем Филипенок
Теги: автомобили
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Продажи автомобилей в России продолжили падение
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