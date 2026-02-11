BMW отзовет сотни тысяч машин из-за угрозы возгорания

BMW обнаружила проблему, которая при худшем развитии событий может привести к возгоранию автомобиля. Там посоветовали не оставлять автомобиль без присмотра при работающем двигателе

Фото: Leonhard Simon / Getty Images

Немецкий автомобильный концерн BMW отзывает сотни тысяч автомобилей нескольких модельных серий по всему миру, сообщает Handelsblatt со ссылкой на агентство dpa.

Отраслевое издание kfz-Betrieb утверждало, что речь идет о 575 тыс. машин, но автопроизводитель эту информацию не подтвердил.

Проверка показала, что магнитный выключатель может значительно изнашиваться после многочисленных запусков двигателя, что грозит проблемами при запуске машины либо коротким замыканием и локальным перегревом стартера.

«В худшем случае это может привести к возгоранию автомобиля во время его работы. В этом случае дым может быть виден или ощущаться по запаху во время движения или при выходе из автомобиля», — заявили в BMW. Там посоветовали не оставлять автомобиль без присмотра при работающем двигателе.

Проблема касается автомобилей BMW 2 серии Coupe, нескольких вариаций 3-й, 4-й и 5-й серий, 6-й серии Gran Turismo, 7-й Limousine, а также моделей BMW X4, X5, X6 и Z4.

В 2019 году BMW отозвала 560 тыс. машин 5-й и 6-й серий, произведенных с 2002 по 2010 год из-за возможной коррозии соединения на электропроводке, которая может привести к проблемам с проводкой и последующему возгоранию.

Немецкий автопроизводитель в 2025 году отказался отвечать за автомобили, которые были собраны на заводе российской компании «Автотор» после ухода компании с российского рынка.

«Автотор» выпускает автомобили с 1997 года. Завод расположен в Калининграде. До 2022 года предприятие производило автомобили немецкого BMW, а также южнокорейских KIA и Hyundai. Сейчас на «Автоторе» собирают модели китайских брендов, таких как Kaiyi, BAIC, SWM, Foton, Dongfeng Sokon, JMC и Jetour.