 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

BMW отзовет сотни тысяч машин из-за угрозы возгорания

BMW обнаружила проблему, которая при худшем развитии событий может привести к возгоранию автомобиля. Там посоветовали не оставлять автомобиль без присмотра при работающем двигателе
BMW@DE €80,55 0%
Фото: Leonhard Simon / Getty Images
Фото: Leonhard Simon / Getty Images

Немецкий автомобильный концерн BMW отзывает сотни тысяч автомобилей нескольких модельных серий по всему миру, сообщает Handelsblatt со ссылкой на агентство dpa.

Отраслевое издание kfz-Betrieb утверждало, что речь идет о 575 тыс. машин, но автопроизводитель эту информацию не подтвердил.

Проверка показала, что магнитный выключатель может значительно изнашиваться после многочисленных запусков двигателя, что грозит проблемами при запуске машины либо коротким замыканием и локальным перегревом стартера.

«В худшем случае это может привести к возгоранию автомобиля во время его работы. В этом случае дым может быть виден или ощущаться по запаху во время движения или при выходе из автомобиля», — заявили в BMW. Там посоветовали не оставлять автомобиль без присмотра при работающем двигателе.

Проблема касается автомобилей BMW 2 серии Coupe, нескольких вариаций 3-й, 4-й и 5-й серий, 6-й серии Gran Turismo, 7-й Limousine, а также моделей BMW X4, X5, X6 и Z4.

В 2019 году BMW отозвала 560 тыс. машин 5-й и 6-й серий, произведенных с 2002 по 2010 год из-за возможной коррозии соединения на электропроводке, которая может привести к проблемам с проводкой и последующему возгоранию.

Немецкий автопроизводитель в 2025 году отказался отвечать за автомобили, которые были собраны на заводе российской компании «Автотор» после ухода компании с российского рынка.

«Автотор» выпускает автомобили с 1997 года. Завод расположен в Калининграде. До 2022 года предприятие производило автомобили немецкого BMW, а также южнокорейских KIA и Hyundai. Сейчас на «Автоторе» собирают модели китайских брендов, таких как Kaiyi, BAIC, SWM, Foton, Dongfeng Sokon, JMC и Jetour.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Илья Трапезников
BMW отзыв автомобилей
Материалы по теме
ВС счел неправомерным доначисление пошлины за ввоз подержанного BMW
Общество
Россияне столкнулись с блокировкой Porsche через спутник
Общество
Автосервисы рассказали, как обходят блокировки Porsche в России
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (+0,53) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 77,46 (+0,26) Инвестиции, 17:41
ОПЕК сообщил о падении добычи нефти после сбоев в Казахстане и Венесуэле Политика, 19:10
Астро-круизы, туры по продуктовым и еще 5 трендов путешествий в 2026 году Стиль, 19:01
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
В России установлен январский рекорд продаж новостроек Недвижимость, 18:53
В центре Петербурга дворник сорвался с крыши и повис на проводах Общество, 18:52
Режиссер, актер, муж Собчак: чем еще известен Константин Богомолов 18:51
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 18:50
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
«Реал» достиг соглашения с УЕФА по поводу Суперлиги «во благо футбола» Спорт, 18:47
Минкультуры освободило Богомолова от должности ректора Школы-студии МХАТ Общество, 18:44
Роспотребнадзор сообщил о 96 заболевших норовирусом в школе Петербурга Общество, 18:34
Орбан заявил, что ЕС «фактически объявил войну» Венгрии Политика, 18:29
ЦБ рассказал, как можно вернуть деньги, поступившие от мошенников Инвестиции, 18:28
Свищев заявил, что у каждого сменившего гражданство атлета «своя история» Спорт, 18:28
BlackRock выведет фонд BUIDL на децентрализованную криптобиржу Uniswap Крипто, 18:24