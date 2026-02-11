«Вкусно — и точка» отказалась от строительства фабрики игрушек
Сеть быстрого питания «Вкусно — и точка» отказалась от идеи построить собственную фабрику игрушек для детских наборов «Кидз Комбо». Об этом в интервью РБК рассказал владелец «Вкусно — и точка» Александр Говор. По его словам, построить такой завод компания хотела, но это стало бы ошибкой.
«Мы хотели и чуть не совершили ошибку. Нашли даже место, где будем строить эту фабрику. Но мы бы не сделали на ней даже 10% от того количества игрушек, которое продаем», — пояснил Говор.
Полную версию интервью читайте в подписке РБК.
По словам владельца «Вкусно — и точка», сейчас наблюдается бум популярности игрушек в детских наборах еды. Собственный завод не смог бы обеспечить необходимое количество игрушек для сети. Более того, с таким объемом производства не справились бы и все отечественные фабрики вместе взятые, отметил Говор.
«Вы не представляете, сколько людей нужно, чтобы у каждого Чебурашки глаза и уши были там, где им положено быть. А еще к игрушкам много санпиновских требований (санитарные правила и нормы. — РБК). Там, где мы их покупаем, все эти стандарты уже отработаны десятилетиями, и они могут поставлять игрушки на весь мир», — рассказал Говор.
Что такое «Кидз Комбо»
«Кидз Комбо» — детский набор еды с игрушкой в ресторанах «Вкусно — и точка», который является аналогом «Хэппи мил» в McDonald’s. Американская сеть считается крупнейшим продавцом игрушек в мире за счет этих наборов. После того как McDonald’s в 2022 году ушла из России, пришедшая ей на смену «Вкусно — и точка» не смогла сразу запустить продажи детских наборов, так как искала новых поставщиков игрушек, говорил в сентябре того же года гендиректор компании Олег Пароев. В первые наборы «Кидз Комбо» вместо игрушки входила одна из 14 книг издательства Clever с головоломками и лабиринтами. Первые наборы «Кидз комбо» с игрушками появились в августе 2023 года, их героями стали персонажи российского мультсериала «Лео и Тиг».
Впервые о планах построить собственную фабрику игрушек Говор объявил в марте 2023 года в интервью телеканалу РБК. На тот момент «Вкусно — и точка» достигла договоренности с потенциальными партнерами по строительству предприятия, говорил он. Запустить завод планировалось через два года.
Но пока «Вкусно — и точка» больше не рассматривает идеи по строительству собственных заводов, рассказал Говор в интервью РБК. Единственное предприятие, которое строит сейчас сеть, — совместный с «Мираторгом» завод по переработке картофеля в Орловской области. Этот проект нужен для того, чтобы исключить риски нехватки картошки фри, которые возникли у сети в 2022 году после покупки бизнеса McDonald’s в России.
Окончание строительства и запуск завода запланированы на осень 2026 года, рассказал Говор. Суммарный объем инвестиций в проект составляет на текущий момент 20 млрд руб. Завод будет перерабатывать около 300 тыс. т картошки в год. Производиться там будет не только картофель фри, но и другая продукция, в том числе картофельные хлопья и крахмал. Всего завод будет выпускать около десяти наименований продукции.
«Мы закроем практически всю потребность России в картофеле фри — и нашу, и наших конкурентов. И еще наверняка будем поставлять за рубеж. Но говорить о том, что мы перейдем на свою продукцию на 100% я бы не стал. Будет выгодно — перейдем», — сказал Говор.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году
Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас
Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8