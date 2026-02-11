Владелец «Вкусно — и точка» рассказал РБК, что сеть решила не строить собственное производство игрушек для детского набора «Кидз Комбо». Такие игрушки переживают сейчас бум, но запуск фабрики мог бы стать ошибкой, считает Говор

Александр Говор (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Сеть быстрого питания «Вкусно — и точка» отказалась от идеи построить собственную фабрику игрушек для детских наборов «Кидз Комбо». Об этом в интервью РБК рассказал владелец «Вкусно — и точка» Александр Говор. По его словам, построить такой завод компания хотела, но это стало бы ошибкой.

«Мы хотели и чуть не совершили ошибку. Нашли даже место, где будем строить эту фабрику. Но мы бы не сделали на ней даже 10% от того количества игрушек, которое продаем», — пояснил Говор.

По словам владельца «Вкусно — и точка», сейчас наблюдается бум популярности игрушек в детских наборах еды. Собственный завод не смог бы обеспечить необходимое количество игрушек для сети. Более того, с таким объемом производства не справились бы и все отечественные фабрики вместе взятые, отметил Говор.

«Вы не представляете, сколько людей нужно, чтобы у каждого Чебурашки глаза и уши были там, где им положено быть. А еще к игрушкам много санпиновских требований (санитарные правила и нормы. — РБК). Там, где мы их покупаем, все эти стандарты уже отработаны десятилетиями, и они могут поставлять игрушки на весь мир», — рассказал Говор.

Что такое «Кидз Комбо» «Кидз Комбо» — детский набор еды с игрушкой в ресторанах «Вкусно — и точка», который является аналогом «Хэппи мил» в McDonald’s. Американская сеть считается крупнейшим продавцом игрушек в мире за счет этих наборов. После того как McDonald’s в 2022 году ушла из России, пришедшая ей на смену «Вкусно — и точка» не смогла сразу запустить продажи детских наборов, так как искала новых поставщиков игрушек, говорил в сентябре того же года гендиректор компании Олег Пароев. В первые наборы «Кидз Комбо» вместо игрушки входила одна из 14 книг издательства Clever с головоломками и лабиринтами. Первые наборы «Кидз комбо» с игрушками появились в августе 2023 года, их героями стали персонажи российского мультсериала «Лео и Тиг».

Впервые о планах построить собственную фабрику игрушек Говор объявил в марте 2023 года в интервью телеканалу РБК. На тот момент «Вкусно — и точка» достигла договоренности с потенциальными партнерами по строительству предприятия, говорил он. Запустить завод планировалось через два года.

Но пока «Вкусно — и точка» больше не рассматривает идеи по строительству собственных заводов, рассказал Говор в интервью РБК. Единственное предприятие, которое строит сейчас сеть, — совместный с «Мираторгом» завод по переработке картофеля в Орловской области. Этот проект нужен для того, чтобы исключить риски нехватки картошки фри, которые возникли у сети в 2022 году после покупки бизнеса McDonald’s в России.

Окончание строительства и запуск завода запланированы на осень 2026 года, рассказал Говор. Суммарный объем инвестиций в проект составляет на текущий момент 20 млрд руб. Завод будет перерабатывать около 300 тыс. т картошки в год. Производиться там будет не только картофель фри, но и другая продукция, в том числе картофельные хлопья и крахмал. Всего завод будет выпускать около десяти наименований продукции.

«Мы закроем практически всю потребность России в картофеле фри — и нашу, и наших конкурентов. И еще наверняка будем поставлять за рубеж. Но говорить о том, что мы перейдем на свою продукцию на 100% я бы не стал. Будет выгодно — перейдем», — сказал Говор.