Власти определились с бюджетом новой программы льготного лизинга судов

На новую программу льготного лизинга гражданских судов в 2026-2028-ом из бюджета планируется выделить ₽43,6 млрд. Это должно обеспечить строительство 50 единиц транспорта, рассчитывают в Минпромторге

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Правительство заложило в федеральный бюджет на 2026 — 2028 годы 43,6 млрд руб. на новую программу льготного лизинга. Это следует из пояснительной записки к федеральному бюджету, внесенному кабмином в Госдуму. В 2026 году программа будет профинансирована на 7 млрд руб., в 2027 году — на 29,6 млрд руб., в 2028 году — на 6,9 млрд руб.

В Минпромторге РБК пояснили, что за счет этого инструмента будет профинансировано строительство порядка 50 судов.

В министерстве не уточнили — какая лизинговая компания получит эти средства. Два источника РБК утверждают, что решение о компании-получателе пока не принято. По информации одного из собеседников, обсуждаемый вариант — выделение этих средств в Фонд развития промышленности (ФРП) Минпромторга, который и будет рассматривать заявки лизинговых компаний и оценивать их эффективность.

Как сейчас финансируют строительство судов

По оценке источника РБК в Объединенной судостроительной корпорации, «выделяемых в рамках новой программы на 2026 год 7 млрд руб. хватит, чтобы построить только три грузовых судна класса река-море или полтора пассажирских речных круизных судна».

Сейчас строительство гражданских судов идет в рамках действующей с 2023 года программы: ее объем до 2027-го — 231 млрд руб., а единственный оператор — Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК, подведомственная Минтрансу). Основная часть — 136 млрд руб. — на программу должна быть выделена из Фонда национального благосостояния (ФНБ), еще 85 млрд руб. планировалось привлечь через ГТЛК в виде кредитов и займов со сроком погашения 28 лет — с 2023 года до 2050 года, оставшиеся 10 млрд руб. — направить из бюджета в уставный капитал компании.

Такой объем финансирования должен обеспечить строительство 260 судов, в том числе 119 грузовых, 73 пассажирских, десять рыбопромысловых, 27 дноуглубительных, 20 барж, по пять буксиров и крупнотоннажных судов и один плавучий док массой до 1,5 тыс. т.

Но минувшим летом Минпромторг прорабатывал сокращение этой программы на 96,2 млрд руб. до 134,8 млрд руб. с соответствующим сокращением количества строящихся судов до 191 единицы. Программа сокращалась из-за роста себестоимости строительства и необходимости построить за счет средств ФНБ двух паромов для Калининградской области и пяти танкеров 19900М на Бакинском судостроительном заводе в Азербайджане. В итоге строительство паромов решено было профинансировать за счет новой программы.

В августе первый вице-премьер Денис Мантуров попросил президента Владимира Путина перераспределить на льготный лизинг с других статей федерального проекта «Производство судов и судового оборудования» 65,7 млрд руб. В своем обращении он также говорил о дополнительном финансировании программы на 134,3 млрд руб. (в сумме — 200 млрд руб., — РБК). Эти средства необходимы, чтобы профинансировать строительство на российских верфях 180 грузовых и пассажирских судов.

Новая мера поддержки

В бюджете на 2026 — 2028 годы также отдельно предусмотрено выделение 9,4 млрд руб. на компенсацию части затрат компаниям, строящим гражданские суда водного транспорта. В Минпромторге рассказали, что это новый механизм поддержки, предусматривающий субсидии верфям на компенсацию части затрат, связанных со строительством судов. «На сегодняшний день эта мера находится в разработке. Предполагается, что она будет работать на одну из важнейших задач — достижение конкурентоспособной для заказчиков экономической модели строительства и эксплуатации судна», — пояснил представитель министерства.

Гендиректор «INFOLine Аналитика» Михаил Бурмистров считает, что новая мера поддержки по субсидированию судостроительных заводов логично ляжет в логику выравнивания параметров стоимости судна для конечного заказчика. Она сегодня в России примерно в 2,5 раза выше, чем в Китае, а для крупнотоннажных судов отличается в три-четыре раза. «Субсидия верфи снизит «входную» цену судна для лизингодателя, в связи с чем уменьшится его долговая нагрузка. Снизится и величина «процентной» субсидии (составляет ⅔ от процентной нагрузки на лизинговую компанию) на рубль стоимости судна. Этот позволит увеличить количество построенных заказов при фиксированном бюджете», — сказал эксперт.

Аналитик также считает, что при предоставлении этой меры господдержки необходимо учесть ключевые риски: возможные кассовые разрывы верфей, если субсидия будет выплачиваться по итогам строительства, и возможный переток субсидии в рост цены поставщиков судового комплектующего оборудования.

Партнер SBS Consulting Олег Сутырин говорит, что прямые субсидии верфям — «новый и важный механизм поддержки», призванный компенсировать возросшие затраты на комплектующие: фактически государство возместит верфям разницу между стоимостью прежних иностранных компонентов и новых.

«Эта мера необходима и потенциально эффективна, так как напрямую стимулирует верфи начинать строительство, снижая их риски. Без этой меры высокие издержки могут сделать новые проекты экономически нецелесообразными», — считает эксперт.

Он подчеркнул, что мера не должна быть разовой — она должна действовать пока российские производители комплектующих не выйдут на достаточные объемы производства и не снизят себестоимость за счет эффекта масштаба. При этом важно создать механизмы, «предотвращающие необоснованное завышение цен со стороны производителей комплектующих», иначе эффект от субсидий будет нивелирован, добавил Сутырин.