Глава «Фаворит Моторс» спрогнозировал уход серых гаражей с авторынка

Российский рынок автосервиса с 2026 года ждет принудительная перезагрузка из-за ужесточения налогового режима. Владельцам «гаражных» СТО придется либо полностью легализоваться, либо уйти с рынка, считает президент «Фаворит Моторс»

Снижение порога выручки на упрощенной системе налогообложения (УСН) до 10 млн руб. и повышение НДС до 22% с 2026 года выполнят роль «санитара рынка» в нише автосервиса — выживут не все. Такую оценку в колонке для РБК дал президент группы компаний «Фаворит Моторс» Владимир Попов.

Основной удар, по его мнению, придется на «гаражный» бизнес, который держится на нелегальных запчастях и зарплатах в конвертах. Их главное и единственное преимущество — цена на 30–50% ниже, чем у официальных дилеров. Когда «гаражный» бизнес пытается выйти из тени — с официальной зарплатой сотрудников, эквайрингом, онлайн-кассами и уплатой всех налогов, его издержки вырастают на 30–40% без увеличения маржи. Сохранение экономической эффективности потребует повышения цен для потребителя как минимум на 35%.

При этом официальные дилеры, уже работающие с НДС, ощутят рост налога минимально — для них он остается транзитным платежом, отметил Попов. Они включают его в стоимость услуги для конечного клиента, но при этом зачитывают «входной» НДС, который уже заложен в ценах на запчасти и оборудование. Таким образом, рост налога не оказывает значительного прямого влияния на их себестоимость.

Налоговая служба научилась эффективно выявлять схемы сокрытия доходов и дробления бизнеса с помощью искусственного интеллекта, что делает прежние модели ухода от налогов крайне рискованными, подчеркнул эксперт. Система автоматически анализирует целые сети компаний по общим IP-адресам, учредителям и адресам массовой регистрации.

По его мнению, у владельцев «гаражных» СТО существуют три пути адаптации: полная легализация с переходом на ОСН, что позволяет зачитывать входной НДС; уход в узкие ниши, где ценовой фактор менее критичен (ретрореставрация, кастом-постройка); или работа субподрядчиком у дилеров в рамках их сетей. Для массового «гаражного» сервиса с коллективом сотрудников прежняя модель после 2026 года будет невозможна.