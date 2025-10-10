 Перейти к основному контенту
Эксклюзивы РБК⁠,
0
Эксклюзив

Глава «Фаворит Моторс» спрогнозировал уход серых гаражей с авторынка

Глава «Фаворит Моторс» Попов спрогнозировал уход серых гаражей с авторынка
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Российский рынок автосервиса с 2026 года ждет принудительная перезагрузка из-за ужесточения налогового режима. Владельцам «гаражных» СТО придется либо полностью легализоваться, либо уйти с рынка, считает президент «Фаворит Моторс»
Владимир Попов
Владимир Попов (Фото: пресс-служба «Фаворит Моторс»)

Снижение порога выручки на упрощенной системе налогообложения (УСН) до 10 млн руб. и повышение НДС до 22% с 2026 года выполнят роль «санитара рынка» в нише автосервиса — выживут не все. Такую оценку в колонке для РБК дал президент группы компаний «Фаворит Моторс» Владимир Попов.

Основной удар, по его мнению, придется на «гаражный» бизнес, который держится на нелегальных запчастях и зарплатах в конвертах. Их главное и единственное преимущество — цена на 30–50% ниже, чем у официальных дилеров. Когда «гаражный» бизнес пытается выйти из тени — с официальной зарплатой сотрудников, эквайрингом, онлайн-кассами и уплатой всех налогов, его издержки вырастают на 30–40% без увеличения маржи. Сохранение экономической эффективности потребует повышения цен для потребителя как минимум на 35%.

Три пути для «гаражного» бизнеса: как 2026 год изменит автосервисы
Владимир&nbsp;Попов

При этом официальные дилеры, уже работающие с НДС, ощутят рост налога минимально — для них он остается транзитным платежом, отметил Попов. Они включают его в стоимость услуги для конечного клиента, но при этом зачитывают «входной» НДС, который уже заложен в ценах на запчасти и оборудование. Таким образом, рост налога не оказывает значительного прямого влияния на их себестоимость.

Налоговая служба научилась эффективно выявлять схемы сокрытия доходов и дробления бизнеса с помощью искусственного интеллекта, что делает прежние модели ухода от налогов крайне рискованными, подчеркнул эксперт. Система автоматически анализирует целые сети компаний по общим IP-адресам, учредителям и адресам массовой регистрации.

По его мнению, у владельцев «гаражных» СТО существуют три пути адаптации: полная легализация с переходом на ОСН, что позволяет зачитывать входной НДС; уход в узкие ниши, где ценовой фактор менее критичен (ретрореставрация, кастом-постройка); или работа субподрядчиком у дилеров в рамках их сетей. Для массового «гаражного» сервиса с коллективом сотрудников прежняя модель после 2026 года будет невозможна.

Авторы
Теги
Полина Елисова Полина Елисова
автосервис авторынок налоговая реформа
Материалы по теме
Минпромторг опубликовал перечень автомобилей для такси
Общество
АвтоВАЗ сделал заявление из-за ДТП с заклинившим рулем Lada Vesta
Авто
АвтоВАЗ отозвал более 22 тыс. машин Lada без блоков вызова помощи
Общество
