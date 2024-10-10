Экс-глава Минсельхоза Ткачев удивился зарплатам начинающих доярок

К 2030 году российский АПК должен на четверть увеличить производство. Но сельскому хозяйству остро не хватает кадров: молодым дояркам нужно платить 120–150 тыс. руб. в месяц, чтобы привлечь их на ферму, заявил Ткачев

Фото: Николай Титов / Russian Look / Global Look Press

Российский агропромышленный комплекс испытывает дефицит кадров, который через три года может стать катастрофическим, заявил на пленарном заседании российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2024» бывший губернатор Краснодарского края и экс-глава Минсельхоза Александр Ткачев (его семье принадлежит один из крупнейших российских агрохолдингов Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева).

К 2030 году производство продукции АПК в России, согласно указу президента Владимира Путина, должно увеличиться не менее чем на 25% по сравнению с 2021 годом, а агроэкспорт должен вырасти в полтора раза, до $55 млрд, напомнила на пленарной сессии действующий министр сельского хозяйства Оксана Лут. По данным Минсельхоза, сейчас в российском сельском хозяйстве заняты 6 млн человек. Дефицит работников в 2023 году составил около 240 тыс., следует из презентации главы Минсельхоза. Министерство ставит целью укомплектовать предприятия кадрами не менее чем на 90%. Для решения этой задачи Минсельхоз работает с сельскими школами, в которых за шесть лет планируется создать 18 тыс. агротехнологических классов. «Система подготовки кадров от школы до работодателя должна быть бесшовной, чтобы к 2030 году иметь 300 тыс. детей, которые потенциально могли бы пойти к нам в отрасль и поддержать ее», — отметила Лут.

Экс-министр Ткачев (ушел в отставку в 2018 году) в своем выступлении согласился, что проблема кадрового голода очень актуальна для сельского хозяйства. Зарплаты быстро растут, но в условиях снижения рентабельности, роста себестоимости производства и издержек у агропредприятий нет ресурсов конкурировать за работников с другими индустриями, где платят больше. «Нужно платить тысяч 150 [рублей] доярке, чтобы она осталась. [Чтобы] молодая девушка, закончив школу, потом ПТУ, вернулась на ферму — 150–120 [тысяч рублей], тогда может быть. У нас нет этих средств. И, наверное, в ближайшее время не будет», — заявил Ткачев.

Ситуация с нехваткой кадров будет ухудшаться: через три года на фоне демографической ямы 1990-х это может быть «катастрофа», предупреждает Ткачев. Для решения проблемы экс-глава Минсельхоза предложил подумать о реформе системы аграрного образования. Сейчас среди студентов аграрных вузов только 50–70% идет в производство, остальные «разбегаются по стране, кто куда». «Зачем нам нужна такая образовательная машина? <…>. Есть путь. Давайте как сделали белорусы: есть бюджетники, давайте заставлять отрабатывать три-пять лет на производстве», — предложил экс-губернатор.

Количество студентов при таком подходе может уменьшиться, не исключает Ткачев, но в этом он тоже видит плюсы: «Да, их меньше придет учиться, понимая, что надо будет работать, а не где-нибудь там прыгать. Но лучше мы получим качество, чем количество», — рассуждает экс-министр.

Чтобы удерживать кадры в сельском хозяйстве, он призвал строить для работников жилье — общежития, «какие-то маленькие городки», а также менять миграционную политику. «Сегодня все мигранты, иностранцы идут в маркетплейсы. Кучерами, то есть, курьерами. И зарабатывают более 100 тыс. [рублей]. Жители Таджикистана, Узбекистана идут на эти работы, в поле их не заманишь. Если мы не поменяем условия, если мы не повысим зарплату, то, конечно, так не может продолжаться. Мы будем стагнировать, а значит, это тупик. Мы будем терять объем производства», — опасается Ткачев.

Российское сельское хозяйство за последние годы, несмотря на нехватку людей, добилось огромных успехов, подчеркнул бывший министр. «Мы достаточно немолодые люди, много видели, много знаем. Но если взять историю России, то, скажем честно, наши прадеды при царе Горохе недоедали, мы это прекрасно знаем». Во времена СССР тоже были трудности, признал Ткачев: «Я сам родился в станице, у меня в 300 м была ферма молочная. Но молоко мы через день могли купить в магазине. За сливочным маслом ездили в Краснодар. Колбас вообще не было. Мясо только на рынке. Все это было дорого. Все было как-то… не то что впроголодь, но тем не менее мы испытывали все эти трудности», — вспомнил он.

В 1990-е эта парадигма сменилась на совершенно другую «крайность»: «Наши полки заняли импортные товары, убили то последнее, что оставалось еще с советских времен. И мы жили так где-то 10–15 лет. И многим казалось, что так и нужно, это норма, рынок, конкуренция». Тогда российские сельхозпроизводители вынуждены были конкурировать с европейскими фермерами без поддержки. «Я думаю, что по отношению к нам, ко всем селянам, это было предательством в полной мере этого слова. И надо об этом говорить всегда. Нас предали, по большому счету, забыли и сказали: «Ребят, вы там сами как-нибудь, а мы запад, мы Европа. Мясо бразильское, аргентинское, что угодно, и так далее», — сетует Ткачев.

Сегодня продовольственная безопасность страны обеспечена собственным производством. «Мы с вами накормили собственный народ, собственную страну», — порадовался Ткачев. Если десять лет назад, по его словам, было «очень мало или практически ничего», то сегодня объемы производства практически удвоились, а рынок продовольствия достиг порядка 8 трлн руб. в год. Качество российских продуктов тоже серьезно изменилось в лучшую сторону. Потребитель «почувствовал вкус», «поверил» в российское производство и ищет на полках нашу продукцию, считает Ткачев. Конкуренция за покупателя высокая: «Вот пример: магазины «Агрокомплекса» пытались поставить в Москве. Поставили десять магазинов. Но нет ажиотажа. Потому что высокая конкуренция. Потому что везде уже появилась качественная продукция. Я уже не могу сказать, что мороженое с Кубани или кефир с Кубани лучше. Мне и из Подмосковья нравится, и из Иркутска...»

Достижения и трудности последних лет «закалили» российское сельское хозяйство, уверен экс-министр. «Я очень надеюсь, что ситуация станет легче. И урожай, и дождик пойдет, и не только Илья-пророк нам поможет, но и мы сами тоже не дураки», — резюмировал Ткачев.