Алжир отстранил крупнейшего конкурента России в закупках пшеницы

Алжир — среди крупнейших импортеров зерна, и теперь зерно из Франции закупаться не будет. Россия в последние годы усилила свои позиции на этом рынке

Фото: Сергей Пивоваров / Reuters

Алжир исключил французские компании из тендера на импорт пшеницы и потребовал от других участников не предлагать французскую пшеницу, что может усилить позиции российских поставщиков, пишут Reuters и TRT Africa со ссылкой на источники.

В тендере, который объявили на этой неделе, не рассматривали закупку французской пшеницы напрямую, что связно с плохим урожаем и более высокими ценами, чем предлагает Россия. Однако действия Алжира лишили французские компании возможности поставлять зерно из других стран.

Решение приняло алжирское госведомство по закупке зерна OAIC, причины оно не пояснило. Собеседники Reuters связали происходящее с обострением дипломатических отношений между Алжиром и Францией, в том числе из-за Западной Сахары.

Летом Франция поддержала передачу Западной Сахары под суверенитет Марокко, что вызвало возмущение Алжира, который поддерживает создание независимого государства. МИД Алжира обвинил Францию в подрыве международного права и усилий ООН по урегулированию в Западной Сахаре и отозвал своего посла в Париже. «Отзыв посла — это первый шаг, за которым последуют другие», предупредили тогда алжирские власти. Западная Сахара — территория на северо-западном побережье Африки. С 1973 года там действует «Фронт Полисарио» — военно-политическая организация, выступавшая за независимость сначала от Испании, потом от Марокко. Сегодня «Полисарио» контролирует примерно четверть территории Западной Сахары. Крупнейший город региона Эль-Аюн находится под контролем Марокко; в 2021 году 22 африканские страны открыли там или в другом городе Дахле свои консульства, признав тем самым право Марокко на Западную Сахару. В 2020 году претензии королевства на этот регион признали США. Россия занимает нейтральную позицию, говоря о праве жителей народа региона на самоопределение.

В этом году Франция сможет экспортировать только 4,1 млн т пшеницы в страны вне Евросоюза против 10,2 млн т год назад. Объем производства упал до самого низкого уровня с 1983 года, подсчитали аналитики зернового рынка из Argus Media France. Аналитик Максенс Девийерс назвал ситуацию катастрофической. «В результате регион, общая потребность которого в пшенице на 2024 год составляет 32 млн т, должен будет закупить более 19,5 млн т зерновых», — пояснил он.

В Argus Media прогнозируют, что «российская пшеница, на долю которой приходится 82,5 млн т, произведенных в этом году, и 14,9 млн т, находящихся на хранении, [станет] главным победителем от потери доли рынка французскими производителями». Несмотря на то что на Украине произвели в этом году 21,7 млн т пшеницы, ее экспортный потенциал снижен из-за малой доли зерна, находящегося на хранении.

В то же время Северная Африка ищет новых поставщиков на фоне резкого роста населения и низкого собственного производства. В самом Алжире ожидается урожай ниже среднего из-за засухи. Алжир — второй крупнейший импортер пшеницы в Африке после Египта, отмечает профильный портал WorldGrain.

Минсельхоз США прогнозирует стабильно высокие объемы импорта пшеницы Алжиром и отмечает, что Москва вытесняет других поставщиков. «Если текущая тенденция сохранится, поставки российского зерна в Алжир могут достичь 3 млн т к концу сезона», — сообщило в октябре российское торговое представительство в Алжире.