Глава «Газпрома» заявил об энергетическом самоубийстве Европы
Состояние газового рынка в Европе «плохое» без российского газа, а промышленное производство упало до минимума за десять лет, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе пленарной сессии Петербургского международного газового форума (ПМГФ), передает корреспондент РБК.
«То, что происходит на европейском газовом рынке, уже получило стойкое определение — это искусственное разрушение спроса на газ. Но есть и более жесткие оценки и мнения экспертов. Некоторые говорят, что это можно называть энергетическим самоубийством Европы. А другие эксперты говорят, что на наших глазах экономический локомотив превратился в больного человека Европы. И вы знаете, с этими словами можно согласиться», — сказал он.
Миллер анонсировал продолжение «процесса деиндустриализации Европы» и роста волатильности на газовом рынке. «Что самое неприятное, такая политика и такая ситуация на европейском газовом рынке может привести к новому ценовому шоку на газ и перебоям поставок», — уточнил он.
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