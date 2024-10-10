McDonald’s в США предложит «Биг Мак» с курицей

«Биг Маки» c куриной котлетой на время вернутся в меню McDonald's в США. В 2022 году эти бургеры уже продавались в Майами, а также были доступны посетителям в Британии, Канаде и Австралии

Фото: Christoph Hardt / imago-images.de / Global Look Press

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s в четверг, 10 октября, введет в меню в некоторых ресторанах в США «Биг Мак» с курицей, сообщает The Wall Street Journal.

Из сэндвичей уберут лук, а говяжьи котлеты заменят на курицу в кляре, в остальном рецепт не изменится, заявили в компании: в начинке будут фирменный соус, соленые огурцы, измельченный салат и сыр. B McDonald’s заявили, что новый вариант будет доступен в течение ограниченного времени, цены будут различаться в зависимости от локации предприятия. Компания при этом подчеркнула, что куриный «Биг Мак» не заменит традиционный бургер.

В 2022 году «Биг Маг» с курицей уже появлялся на короткое время в 50 ресторанах сети в Майами, также сэндвич можно было купить в Великобритании, Ирландии, Канаде и Австралии.

Глава американского подразделения McDonald's Джо Эрлингер говорил WSJ, что блюда из курицы более популярны, чем из говядины. Ассортимент куриных сэндвичей в последнее время расширили и конкуренты, сети Popeyes и Shake Shack, а Chick-fil-A стала третьей по объемам продаж в США, отмечает газета. По данным американского Минсельхоза, потребление курицы в стране резко возросло за последние 60 лет, в то время как спрос на говядину падал.

Главный исполнительный директор McDonald’s Крис Кемпчински заявил, что, вводя новые блюда, компания пытается справиться в падением продаж: с апреля по июнь в США они упали на 0,7% по сравнению с тем же периодом годом ранее, а во всем мире — на 1%. Например, в Канаде сеть добавит в меню в тестовом режиме бургер под названием Big Arch, который состоит из двух котлет, сыра и острого соуса. В случае успеха его начнут продавать в США.

McDonald’s ушел из России после начала военных действий на Украине. Бизнес перешел к бизнесмену Александру Говору, рестораны теперь работают под брендом «Вкусно — и точка».