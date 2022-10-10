Ozon: доставка в Крым задержится, новые заказы сделать пока нельзя из-за взрыва на мосту

Ozon сообщил о задержке доставки в Крым и ограничил размещение заказов

Онлайн-платформа Ozon временно перестала принимать заказы из Крыма и предупредила, что доставка ранее сделанных заказов задержится. Это связано с субботним взрывом на Крымском мосту

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Из-за взрыва на Крымском мосту доставка на полуостров заказов, сделанных на маркетплейсе Ozon, задержится, а прием новых заказов будет ограничен, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Из-за происшествия на мосту доставка заказов с нашей платформы для покупателей в Крыму задерживается, сделать новые заказы также временно невозможно до решения ситуации с грузовым транспортным сообщением между полуостровом и материком», — сообщила пресс-служба компании.

Как пояснили в Ozon, доставкой посылок занимаются «сторонние логистические компании», заказы поступают «в пункты выдачи независимых агентов, которые выдают также заказы, и других онлайн-ретейлеров».

РБК направил запросы в «Почту России», «Яндекс.Маркет» и Wildberries.

В субботу, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик, который следовал по автомобильной трассе, из-за взрыва загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в этот момент двигался по железнодорожной части моста.

Из-за взрыва обрушились два автомобильных пролета. Судоходные арки моста не пострадали. Погибли, по данным Следственного комитета, три человека.

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По факту взрыва завели дело о теракте, а президент России Владимир Путин заявил, что исполнителями и заказчиками этого теракта являются спецслужбы Украины.

Из-за взрыва движение по Крымскому мосту полностью отсутствовало почти десять часов: легковые машины в реверсивном режиме снова поехали по одной полосе в 16:00, пассажирские поезда — в 22:14. РЖД временно прекратили продажу билетов на поезда, следующие в Крым и обратно. Были отменены также автобусные рейсы с полуострова.

Для того чтобы перевезти грузовые автомобили, организовали паромное сообщение, паромы начали ходить в ночь на 9 октября. К утру воскресенья судно «Керченский-2» перевезло уже 39 малотоннажных грузовиков. Для автобусов и большегрузов запустили паром «Лаврентий», также готовятся к работе суда «Мрия» и «Ейск», они должны выйти на трассу 10 октября.

По данным администрации Керчи, в очереди на погрузку в воскресенье стояли около 250 крупнотоннажных машин, их перевозка займет около двух суток.

По автомобильной части Крымского моста до особого распоряжения разрешено движение только легковых машин, по мосту следуют только пассажирские поезда.

Топ-менеджеры двух грузовых компаний рассказывали РБК, что именно грузовые перевозки пострадают больше всего из-за ЧП на мосту. Использование парома увеличит продолжительность рейсов в Крым на сутки, поэтому вырастут ставки на перевозки.

По словам одного из собеседников РБК, грузовые компании не готовы пользоваться альтернативными маршрутами в Крым, которые проходят через недавно присоединенные территории, так как это чревато проблемами с безопасностью.