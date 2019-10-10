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Бизнес ,  
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Производитель пылесосов отказался от выпуска фантастического электрокара
Сэр Джеймс Дайсон объявил о закрытии проекта, в рамках которого предлагалось наладить выпуск «радикально новых» электромобилей, превосходящих даже Tesla

Британская компания Dyson, известная в первую очередь как производитель пылесосов циклонного типа без мешков для сбора пыли, отказалась от плана выпуска электромобилей.

«Команда Dyson Automotive разработала фантастический автомобиль. Однако, хотя мы очень старались, мы просто не можем сделать его коммерчески жизнеспособным», — написал на сайте компании ее основатель и владелец Джеймс Дайсон.

Он особо отметил, что не считает причиной закрытия проекта недостатки созданного инженерами компании автомобиля или ошибки самих специалистов. По словам Дайсона, в ходе реализации задумки были огромные достижения.

О старте автомобильного проекта Дайсон объявил осенью 2017 года, заявив, что компания вложит £1 млрд (тогда $1,34 млрд) в разработку радикально нового электромобиля и еще столько же в создание аккумуляторов для него. Основатель Dyson заявил тогда, что его автомобиль будет отличаться от всех уже созданных электрокаров, в том числе Tesla. «Нет смысла делать что-то, что выглядит так же, как то, что есть у кого-то еще», — сказал Дайсон, пояснив, что его творение не будет ни спорткаром, ни бюджетной машиной.

Bloomberg отмечал, что инвестиции Dyson в проект превосходят расходы Tesla на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы за последние пять лет.

Первоначально начать выпуск электромобилей Dyson планировалось в Британии в 2020 году. Однако в 2018 году стало известно, что производство решено перенести в Сингапур, а срок начала выпуска — сдвинуть на 2021 год.

10 октября 2019 года Джеймс Дайсон сообщил, что компания пыталась найти покупателя на автомобильный проект, но сделать это не удалось. После отказа от производства автомобилей Dyson планирует сконцентрировать ресурсы в размере £2,5 млрд на разработке твердотельных аккумуляторов, а также технологий машинного обучения, искусственного интеллекта и т.д.

«Путь к успеху никогда не бывает прямым. Это не первый проект, который изменил направление, и он не будет и последним. Я с нетерпением жду наших будущих совместных приключений», — резюмировал Дайсон, не став раскрывать сумму финансовых потерь компании.

По данным Financial Times, всего в проекте Dyson были заняты 523 сотрудника, из них 498 работали в научно-исследовательском центре, созданном на бывшей базе британских ВВС в Уилтшире.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Dyson, Tesla, электромобиль
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