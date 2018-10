Мосэнергосбыт обвинил Полину Дерипаску в неуплате счетов за электричество

«Мосэнергосбыт» обратился в суд, чтобы взыскать с Полины Дерипаски долг за электроэнергию. По данным источника РБК, речь шла о счетах примерно на 500 тыс. руб. за 2017 год, но большую часть долга Дерипаска уже погасила

Полина Дерипаска (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

«Мосэнергосбыт» в июле 2018 года подал иск в Кунцевский районный суд города Москвы к П.В. Дерипаска, говорится на сайте суда. Указанные инициалы совпадают с полным именем супруги бизнесмена Олега Дерипаски и дочери бывшего руководителя администрации президента Валентина Юмашева — Полины (она занимает 189 место в рейтинге журнала Forbes — 200 богатейших бизнесменов России — 2018). Источник, знакомый с содержанием иска, подтвердил РБК, что речь идет именно про Полину Валентиновну Дерипаску, проживающую в элитном поселке в Одинцовском районе Московской области. Размер задолженности — около 0,5 млн руб.

«Данный иск связан с взысканием задолженности по оплате электроэнергии, образовавшейся в 2017 году. Абонент погасил задолженность только после того, как мы были вынуждены обратиться в суд. В настоящее время компания просит суд взыскать с ответчика исключительно расходы по оплате госпошлины», — сообщил РБК представитель «Мосэнергосбыта». Детали комментировать он не стал. Дерипаска не ответила на запрос РБК.

Из-за неявки сторон рассмотрение по делу отложено до 19 октября, говорится в карточке дела.

Полина вышла замуж за Олега Дерипаску в 2001 году. У них есть двое детей — Петр и Мария. В октябре 2017 года в рамках подготовки к IPO холдинга En+, подконтрольного Олегу Дерипаске, Полина получила 6,9% в компании, которые на тот момент оценивались в $483–586,5 млн. Тогда юристы объясняли передачу ей доли в компании возможными обязательствами Дерипаски перед семьей Юмашевых.

После того, как об этом стало известно, журнал Forbes включил Полину в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России, оценив ее состояние в $500 млн. Она оказалась одной из шести женщин-миллионеров.

По состоянию на 1 января 2018 года Полине принадлежало 5,8% акций En+, ее отцу Валентину Юмашеву — 1,75%, следует из отчета En+, поданного в конце февраля в Комиссию по финансовым услугам Джерси. Из своего пакета (5,8%) Полина передала 1,373 млн акций (0,24%) компании Orandy.

Олег Дерипаска и его основные активы (En+, UC Rusal и прочие) Минфин США включил в санкционный список SDN 6 апреля. По закону о санкциях CAATSA, ограничения распространяются и на родственников людей, включенных в этот список.​ Помимо долей в En+, Полине также принадлежит издательство Forward Media Group и доля в компании LAM Publishing, которая управляет проектами Look At Media — издателя интернет-проектов The Village и Wonderzine.