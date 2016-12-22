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«Яндекс» назвал главные предпочтения россиян при заказе доставки еды
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«Яндекс» назвал главные предпочтения россиян при заказе доставки еды
Бизнес, 12:42
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«Яндекс» назвал главные предпочтения россиян при заказе доставки еды
Бургеры являются самым популярным заказом у пользователей сервиса «Яндекс.Еда». Эксперты выяснили, что их заказывают чаще пиццы
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Как выяснили специалисты «Яндекса», с лета 2017 года по лето 2018 года самым большим спросом у пользователей сервиса «Яндекс.Еда» (образовавшегося на базе Foodfox и UberEats) пользовались бургеры, количество заказов которых выросло в десять раз.

В соответствии с данными «Яндекса» (есть в распоряжении РБК) бургеры опередили суши, количество заказов которых выросло благодаря расширению сервиса доставки в спальные районы и регионы. Лишь третье место в статистике доставки заняла пицца.

Резкий рост числа заказов бургеров объясняется в том числе тем, что в минувшем году к системе «Яндекс.Еда» подключились около 90 ресторанов «Макдоналдс» в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре и Ростове-на-Дону. В основном там заказывают именно различные бургеры. Так, один из клиентов сервиса всего за три месяца заказал 129 чикенбургеров, 126 чизбургеров и 70 бигмаков.

Данные аналитического агентства NPD по поводу доставки в России отличаются от исследования «Яндекс.Еда». Из них следует, что с апреля 2017 по март 2018 года 50% всех заказов приходилось на пиццу. Блюда азиатской кухни просили привезти 9% клиентов, а бургеры и блюда из курятины — только 7%.

Сервис «Яндекс.Еда» был создан на базе московского сервиса доставки еды из ресторанов Foodfox, который компания «Яндекс.Такси» приобрела в конце 2017 года. Сумма сделки не раскрывалась. Также к «Яндекс.Еда» перешла команда UberEATS, которая присоединилась к «Яндексу» в рамках сделки по объединению активов с Uber в СНГ.

Согласно данным «РБК Исследования», в 2016 году рынок доставки еды составлял 89,4 млрд руб. По прогнозам, в 2017 году он должен был вырасти на 17%. По оценке «Яндекса», рынок доставки еды в России занимает примерно 5% от всего рынка общепита — это около $1,5 млрд. «Ежегодно он растет на 15–20% и будет расти еще лет пять—десять быстрыми темпами», — уверяет представитель компании. В мире этот рынок оценивается в 1% от всего рынка общепита, или $118 млрд, по данным McKinsey.
Авторы: Анна Балашова, Артем Филипенок.
Теги: «Яндекс» , доставка еды
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