В России с 2022 года сократилось число операторов городского транспорта

В России за три года сократилось число компаний и ИП, работающих в сфере городских и междугородних пассажирских перевозок. Хотя число участников снижается, растет качество управления и «уровень формализации», отмечают эксперты

Фото: Мария Плотникова / РИА Новости

В России с 1 ноября 2022 года до 1 ноября 2025 года на 12,42% сократилось число перевозчиков городского и междугороднего транспорта, подсчитали эксперты проекта «Контур.Фокус». За три года число участников рынка сократилось на 875 компаний и индивидуальных предпринимателей, с 7043 до 6168.

Как считали Подсчет компаний и ИП велся по кодам ОКВЭД: в исследовании рассмотрены субъекты, работающие в сфере городского автобусного, троллейбусного, трамвайного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам, а также метро. В части междугороднего транспорта рассматривались перевозки по расписанию автомобильным и автобусным транспортом в междугороднем сообщении.

Основной спад пришелся на сегмент автобусных перевозок, где число перевозчиков за три года снизилось на 775, или 13,98%. Из трамвайных перевозок ушло четыре игрока, сокращение составило 7,84%, из троллейбусных — три игрока (снижение на 6,52%). «Но уже с ноября 2024 года количество компаний, работающих с трамваями и троллейбусами, остается стабильным», — говорится в исследовании. В междугородних автобусных перевозках число игроков сократилось на 6,67%, или 93 компании.

В региональном разрезе наибольшее число закрытий компаний и ИП в 2025 году зафиксировано в Иркутской области (71), Республике Тыва (21), Краснодарском крае (18), Республике Саха (Якутия) (17), Астраханской области (17), Ставропольском крае (16), Свердловской области (14), Кабардино-Балкарской Республике (13), Оренбургской области (7), Белгородской области (6).

Вероника Скороходова, аналитик проекта «Контур.Фокус», говорит, что сокращение числа игроков можно объяснить ужесточением отраслевых требований и консолидацией рынка. «В последние годы на уровне государственной политики усилились требования к безопасности, обновлению подвижного состава и прозрачности расчетов. Регионы получают поддержку на обновление подвижного состава и внедрение современных стандартов обслуживания. Устойчивым игрокам открыты возможности для развития через лизинговые и субсидированные механизмы, тогда как для мелких компаний новые требования — это дополнительный барьер», — объясняет Скороходова.

Эксперт добавила, что меняется организационная структура рынка: доля ИП в городских перевозках снизилась с 57,69 до 55,76%, тогда как доля коммерческих юрлиц выросла до 20,48%. Что, в свою очередь, говорит о вытеснении малого бизнеса более крупными компаниями.

«Темпы ликвидаций падают: за первые десять месяцев 2022 года прекратили деятельность 784 компании, а в 2025 году — уже 426. Это может говорить о стабилизации рынка и адаптации оставшихся игроков к новым правилам. В целом рынок пассажирских перевозок переходит в фазу устойчивого, но контролируемого сжатия: число участников сокращается, зато качество управления и уровень формализации растут», — добавила Скороходова.

Среди проектов она назвала национальный проект «Транспорт» и федеральный проект «Развитие общественного транспорта», курируемый Минтрансом.

РБК направил запрос в Минтранс и региональные органы исполнительной власти, отвечающие за пассажирские перевозки в регионах, где зафиксировано наибольшее снижение числа игроков.

Михаил Блинкин, научный руководитель Института экономики транспорта ВШЭ, говорит, что, судя по данным «Контур.Фокус», на рынке борются две тенденции — позитивная и негативная. С одной стороны, «дикое поле» маршруток, долгое время присутствовавшее на рынке, постепенно сокращается. «За рубежом в крупных богатых городах нет большого числа перевозчиков. Есть некоторое число устойчивых компаний, способных к развитию и обновлению парка. К этому состоянию рынка сегодня идут крупные города России», — отметил он. Федеральные программы направлены на обновление подвижного состава таких компаний, работающих в первую очередь в сегменте автобусных перевозок.

С другой стороны, есть тенденция, которая «не может не тревожить», считает эксперт. Во многих городах России есть районы, которые обслуживают один-два перевозчика. По его мнению, важно не допустить их ухода с рынка, чтобы сохранить транспортную доступность таких районов.

Кирилл Янков, заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук, говорит, что сокращение числа перевозчиков — следствие различных нормативных ужесточений, в том числе в части транспортной безопасности и требований по приему банковских, транспортных, социальных карт, что снижает оборот наличных денег, а значит, и возможности оптимизации налогов. Положительной тенденцией можно считать повышение качества перевозок, что относится в первую очередь к крупным городам, говорит эксперт.

При этом он считает, что конкуренция на рынке пассажирских перевозок должна сохраняться. «Нехватка перевозчиков особенно ощущается на междугородних маршрутах. К примеру, нет автобусных маршрутов между небольшими городами, расположенными в соседних регионах, таких как Углич (Ярославская область) — Калязин (Тверская область), хотя оба города — туристические», — отмечает Янков.