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СОГАЗ объявила о расширении работы в Крыму и новых регионах России

В крупнейшей российской страховой группе заявили, что последовательно развивают бизнес в Крыму и новых регионах и планируют начать открывать там местные филиалы. Группа СОГАЗ находится под западными санкциями
Фото: пресс-служба СОГАЗ
Фото: пресс-служба СОГАЗ

Страховая группа СОГАЗ объявила о начале расширения присутствия в Крыму и новых регионах России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом РБК рассказали в пресс-службе группы.

В компании заявили, что СОГАЗ последовательно развивает бизнес в Крыму и в новых регионах, в том числе осуществляет страхование имущественных интересов и ответственности юридических лиц. Также до конца года запланировано открытие филиала страховой компании в Симферополе, «что позволит компании продолжать наращивать присутствие и осуществлять страхование физических лиц».

«СОГАЗ видит стратегической целью развитие ключевых бизнес-направлений, включая добровольное медицинское страхование, и предоставление клиентам надежной страховой защиты на всей территории России», — подчеркнули в пресс-службе.

Страховая группа СОГАЗ основана в 1993 году и на сегодняшний день является лидером российского страхового рынка, говорится на сайте группы. Региональная сеть СОГАЗ включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России. Группа находится под санкциями ЕС, Великобритании и США.

Путин заявил, что компаниям «теперь нечего бояться» для работы в Крыму
Экономика
Ялта, Крым

После начала спецоперации на Украине в состав России по итогам референдума были включены ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Одновременно с этим большинство крупных российских компаний оказались под западными санкциями. Президент Владимир Путин еще в мае 2022 года отмечал, что компаниям «теперь нечего бояться» для работы в Крыму. В январе 2024-го он призвал крупные российские банки начать работу в новых регионах.

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Елена Чернышова, Илья Пламенев Илья Пламенев
СОГАЗ Крым Донбасс Военная операция на Украине
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