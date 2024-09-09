За лето россияне купили рекордный с 2017 года объем игристого

Летом 2024 года продажи игристых вин превысили 5 млн дал, став рекордными как минимум за восемь лет. Рынок еще восстанавливается после провала 2013–2014 годов, но игристое перестали пить только по праздникам, говорят эксперты

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

За июнь—август 2024 года розничные продажи игристых вин в России составили 5,2 млн дал. Это следует из данных Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль), с которыми ознакомился РБК. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 10,6%.

Исходя из изученной РБК статистики службы, с 2017 года (более ранних данных нет), продажи игристых вин летом этого года стали рекордными. Для сравнения, за июнь—август 2017 году россияне приобрели чуть более 3 млн дал игристого.

Производство игристых вин российскими компаниями за лето 2024 года также оказалось максимальным за восемь лет. Так, согласно данным Росалкогольтабакконтроля, за отчетный период в стране было выпущено 4,1 млн дал этой продукции. Летом 2017 года этот показатель составлял почти в два раза меньше — 2,4 млн дал.

Доля российских игристых вин в торговых сетях страны составляет 68% от их общего объема, заявлял в прошлом году занимавший тогда пост замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов (сейчас — начальник управления президента по государственной политике в сфере ОПК).

Почему растет выпуск игристых вин

Одна из причин зафиксированного статистикой роста — восстановление рынка. Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз отмечает, что, несмотря на продолжающийся рост, рынок игристых вин все еще далек от пиковых показателей 2010–2011 годов. Тогда, по данным эксперта, производство этих напитков в стране составляло около 22 млн дал ежегодно.

Но в 2012 году, напоминает Дробиз, российские власти ввели категорию газированных винных напитков, акциз на которую был сильно ниже, чем на обычное вино, за счет чего такая продукция стоила дешевле. При этом оформлялись газированные винные напитки как вино — разливались в стеклянные бутылки с этикетками, как у традиционных игристых, рассказывает Дробиз.

В результате, по словам эксперта, в 2013–2014 годах производство игристых вин сократилось. В 2020 году акцизы на винные газированные напитки сравнялись с традиционными игристыми, после чего началось восстановление рынка, указывает Дробиз. По данным Росалкогольтабакконтроля, в 2023 году отечественное производство игристых вин составило 14,1 млн дал. В 2017 году этот показатель составлял 12,8 млн дал.

Тихих вин в России в абсолютном выражении производится и продается значительно больше, чем игристых, но у них показатели в этом году не выросли, и даже немного снизились. По данным Росалкогольтабакконтроля, розничные продажи этой категории за лето 2024 года составили чуть более 15 млн дал — на 1,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство внутри страны также сократилось на 1,3% — до 8 млн дал.

Как летом пили другой алкоголь Самый большой объем продаж, согласно статистике Росалкогольтабакконтроля (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), летом 2024 года был у водки. За отчетный период россияне купили 18,7 млн дал этого напитка. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель почти не изменился, сократившись на 0,4%. Наибольший рост показали ликеро-водочные изделия (виски, ром, джин и другие): их продажи увеличились на 19,3% год к году и превысили 4 млн дал. Объем реализации коньяка почти не изменился и составил 3,2 млн дал, продемонстрировав снижение на 0,1%.

Рост популярности игристых вин среди россиян приводит к появлению на рынке новых инвестиционных проектов. Так, производитель салатов — агрохолдинг «Белая дача» приступил к созданию производства, позиционирующегося как шампанерия, с инвестициями 3,3 млрд руб. Игристые вина будут составлять 80% всей выпускаемой продукции, объем которой планируется на уровне 2 млн бутылок в год. Реализацией проекта занимается основатель винодельни «Ведерниковъ» Валерий Тройчук, уточнили в «Белой даче».

Как объяснял РБК сам Тройчук, тренд к росту спроса на игристые вина наблюдается не только в России, но и во всем мире.

Стоимость вина летом выросла, поскольку с 1 мая 2024 года в России почти в три раза увеличились акцизы. На игристые вина ставка акциза выросла с 45 руб. до 119 руб. за 1 л, а на тихие вина — с 34 руб. до 108 руб. за 1 л.

Тихое вино в результате повышения пошлин и акцизов «теряет потребителя», рассказывал в сентябре «РБК Вино» президент компании Ladoga Вениамин Грабар. Но с игристыми винами ситуация складывается иначе: цены на них выросли не так значительно, отмечал исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин.

Спрос на эту категорию вин в целом постоянно растет из года в год, констатировал Липилин: «Игристое вино постепенно перестает быть напитком, который пьют исключительно по праздникам или в особые даты, и превращается в продукт, который употребляют в повседневной жизни». С растущей популярностью напитка соглашался и Грабар: «Игристое — обязательная часть многих мероприятий, оно входит во многие популярные коктейли, это всегда отличный подарок».