Чернышенко попросил Минспорта рассмотреть реабилитацию военных в фитнесах

Фитнес-сообщество предложило властям предоставлять сертификаты в фитнес-клубы для реабилитации военнослужащих, их семей и граждан, пострадавших в ходе военной операции. Вице-премьер Чернышенко поручил Минспорта проработать идею

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минспорта проработать вопрос о предоставлении медицинской реабилитации в фитнес-клубах военнослужащим, их семьям, а также гражданам, пострадавшим при выполнении задач военной операции. Письмо с таким предложением было направлено для рассмотрения в министерство, сообщил РБК представитель вице-премьера.

Автор инициативы — Национальное фитнес-сообщество (объединяет более 3 тыс. фитнес-клубов в 85 регионах, среди участников — сети С.С.С.Р., XFIT, World Class и другие). Свое предложение объединение направило Чернышенко, а также непосредственно в Минспорта в конце августа 2024 года. Копии писем есть в распоряжении РБК.

Минспорта подтвердило получение обращений. РБК также направил запрос в Минздрав.

В прошлом году представители спортивной индустрии уже предлагали задействовать инфраструктуру физкультурно-оздоровительных организаций для медицинской реабилитации военных, получивших ранения в ходе исполнения служебных заданий. Тогда такое предложение глава фитнес-сообщества Елена Силина направила министру финансов Антону Силуанову. В Минфине на вопрос РБК о том, были ли проработаны эти предложения, на момент публикации не ответили.

Как сейчас военные проходят реабилитацию Сейчас в России первичную санитарную помощь по медицинской реабилитации оказывает более 2,2 тыс. медицинских организаций, а специализированную помощь — более 1,8 тыс. организаций. К концу 2024 года планируется оснастить более 1,3 тыс. отделений медицинской реабилитации и 130 дневных стационаров. Но даже с учетом планов расширения, по прогнозу экспертов, этого количества объектов будет недостаточно. В то же время в фитнес-отрасли России работают около 9,3 тыс. объектов, «которые могут стать надежным ресурсом в вопросе восстановления здоровья граждан». В штате фитнес-клубов есть необходимые специалисты по лечебной (ЛФК) и адаптивной физкультуре. «Отрасль готова оказать содействие государству в решении данной задачи, предоставив соответствующую инфраструктуру и специализированные услуги для восстановления здоровья граждан», — подчеркивают в Национальном фитнес-сообществе.

О чем попросило фитнес-сообщество

Операторы фитнес-отрасли уже внедряют услуги по восстановлению и профилактике пострадавших при выполнении задач военной операции, говорится в письме. В Национальном фитнес-сообществе подчеркнули, что для полноценной и активной жизни пострадавших считают крайне важным вопрос их социализации и вовлечения в общественную жизнь, развития и поддержания связей со здоровым окружением, государственными учреждениями и общественными организациями. Но чтобы предоставить военнослужащим, их семьям, а также пострадавшим при выполнении задач военной операции мирным жителям возможность пройти медицинскую реабилитацию в фитнес-центрах, необходимо изменить законодательство, говорится в письме.

По закону «О статусе военнослужащих» граждане, уволенные с военной службы из-за увечья и служащие по контракту, имеют право на санаторно-курортное лечение, получение бесплатной медицинской помощи, в том числе изготовление и ремонт зубных протезов, а также на медико-психологическую реабилитацию.

Как указано в письме, по общему правилу помощь военнослужащим оказывается в военно-медицинских организациях по территориальному принципу. Если таких организаций нет ни по месту службы, ни по месту жительства, получение медпомощи проходит в бюджетных медицинских учреждениях.

Но в российском законодательстве в сфере физической культуры и спорта «не в полной мере определены полномочия соответствующего федерального органа исполнительной и региональной власти в части организации реабилитации граждан, в том числе пострадавших при выполнении задач СВО», обеспокоены представители спортивной индустрии. Поэтому фитнес-сообщество предлагает:

внести поправки в закон «О физической культуре и спорте», чтобы фитнес-центры имели право оказывать услуги по восстановлению здоровья для граждан, выполнявших служебные задачи, которые неблагоприятно отразились на состоянии их здоровья;

дополнить статью «Адаптивная физическая культура, физическая реабилитация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» пунктами, согласно которым лица с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, а также военнослужащие и мобилизованные смогут проходить реабилитацию в реабилитационных центрах, физкультурно-спортивных клубах инвалидов, физкультурно-спортивных организациях;

внести дополнения в закон «О статусе военнослужащих» — право на бесплатную физкультурно-оздоровительную и восстановительную реабилитацию после выполнения задач, неблагоприятно отражающихся на состоянии здоровья. Реабилитация может проходить в фитнес-клубах и центрах, расположенных по месту службы, или в месте жительства военнослужащих;

дополнить постановление правительства «О мерах поддержки мобилизованных лиц» пунктами, согласно которым мобилизованные, уволенные с военной службы, смогут пройти оздоровительно-восстановительную реабилитацию в фитнес-клубе за счет средств федерального бюджета или бюджета Минобороны;

семьям и детям мобилизованных бизнес предлагает предоставить специальные сертификаты с определенным номиналом для получения ими физкультурно-оздоровительных услуг, частично или полностью субсидируемых за счет бюджетных средств. Также такие сертификаты предлагается предоставить и гражданам, пострадавшим при выполнении задач военной операции;

внедрить в перечень оплаты медицинских услуг по ОМС услуги по восстановлению здоровья военнослужащих, мобилизованных и мирных граждан, пострадавших при выполнении задач военной операции;

разработать и регламентировать порядок заключения государственных и муниципальных контрактов с фитнес-клубами и центрами для восстановления здоровья военнослужащих и мобилизованных;

рекомендовать врачам перенаправлять пациентов после выписки в фитнес-клубы для прохождения реабилитации.

В Национальном фитнес-сообществе уверены, что внесение этих поправок в законодательство позволит оказывать оздоровительно-восстановительную поддержку гражданам, пострадавшим при выполнении задач военной операции, предоставляя им для получения физкультурно-оздоровительных услуг специальные сертификаты с определенным номиналом. Сертификаты могут частично или полностью субсидироваться за счет бюджета, подчеркивает ассоциация.

Что происходит с индустрией фитнеса в России

Фитнесы вошли в число отраслей, наиболее сильно пострадавших еще во время пандемии коронавируса. Пандемия существенно повлияла на количество посещений фитнес-клубов, как следствие, это привело к снижению выручки, отмечал в своем исследовании аналитический центр НАФИ. У сетевых фитнес-центров выручка в 2020 году упала на 33%. Зачастую это было связано не только с приобретением абонементов, но также с оплатой разовых посещений и персональных тренировок, покупками в кафе при фитнес-центрах, а также приобретением клиентами других сопутствующих товаров или услуг. Уже тогда отрасль просила государство о поддержке: например, Ассоциация операторов фитнес-индустрии предлагала ввести кешбэк в размере 20% при покупке абонементов в фитнес-залы. В 2021 году сенаторы вместе с депутатами и представителями Минспорта «прорабатывали» такой законопроект, но о его дальнейшей судьбе неизвестно.

Сложности у фитнес-клубов возникли и в 2022 году на фоне начала специальной военной операции на Украине и введенных в ответ на нее западных санкций. От поставок спортивного оборудования в Россию отказались около 20% поставщиков. Отрасль сильно зависела от импорта, некоторые виды тренажеров (например, кардиотренажеры) не производились в России, а с поставками импортных запчастей возникли трудности. Сроки и стоимость доставки товара увеличились, в связи с чем оборудование подорожало в среднем на 65%, выросли расходы на его обслуживание. Тогда Национальное фитнес-сообщество для решения вопроса импортозамещения предлагало снизить для отечественных компаний налогооблагаемую базу, предоставлять им льготные кредиты с максимально пониженной ставкой и госконтракты для развития производства. Повышать цены на абонементы фитнес-клубы тогда не могли. Дополнительно на посещаемости отразилось и объявление в сентябре 2022 года частичной мобилизации: спустя неделю после этого у фитнес-центров на 10–25% снизились продажи клубных карт и участились случаи отказов от купленных абонементов.

К началу 2023 года отрасль фитнеса практически смогла вернуться к докризисным показателям, преодолев последствия пандемии. Но восстановление продаж нивелировалось ростом издержек, так как расходы на содержание клубов выросли с 2019 года в среднем на 23%, а их маржинальность сократилась с 10–15%, которые были в 2019 году, до 3–5% в 2023-м, сообщали в Национальном фитнес-сообществе. Тогда для поддержки фитнес-индустрии ассоциация попросило министра финансов Антона Силуанова рассмотреть ряд мер. В частности, ввести пониженные тарифы на уплату страховых взносов, составляющих в сумме 7,6%, установить нулевую ставку налога на прибыль и другие налоги как минимум на девять месяцев. Кроме этого бизнес предлагал ввести программу кешбэка для фитнес-отрасли по аналогии с туризмом, внедрить налоговый вычет за корпоративный спорт и снизить до 10% НДС на спортивное оборудование, которое ввозится в Россию из дружественных стран.

По данным Национального фитнес-сообщества, продажи клубных карт и абонементов в первом полугодии 2024 года в среднем по России выросли на 11% к аналогичному периоду 2023 года. Выросла и посещаемость фитнес-клубов: за шесть месяцев 2024 года в среднем на 12% год к году. Маржинальность фитнес-бизнеса по итогам первого полугодия 2024 года в среднем по России составила 9%, тогда как до пандемии этот показатель достигал 17%. При этом расходы на содержание фитнес-объектов, согласно последним данным, в первом полугодии 2024 года выросли на 33% год к аналогичному периоду 2019 года.