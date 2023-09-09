О подготовке ребрендинга авиакомпании, куда входят «Аврора» и еще пять региональных перевозчиков, ее гендиректор Константин Сухоребрик сообщил РБК в декабре. Новый логотип Aurora region выполнен в синих и зеленых цветах

Вертолет Ми-171А2 в новой ливрее «Аврора Регион» (Фото: Артем Кореняко / РБК)

Единая дальневосточная авиакомпания показала новый бренд Аurora region для всех своих перевозчиков, входящих в группу. Вертолет с единым брендом сфотографировал корреспондент РБК на одной из площадок Восточного экономического форума, который стартует завтра во Владивостоке.

Так, на новейшем вертолете Ми-171А2 (контракт на поставку десяти таких машин «Аврора» заключила в мае прошлого года) виден сине-зеленый логотип Aurora region, написанный латинскими буквами. Задняя часть вертолета выполнена в темно-синем цвете, а передняя — в белом. По центру проходят две зеленые линии.

Вертолет Ми-171А2 в новой ливрее «Аврора Регион» (Фото: Артем Кореняко / РБК)

РБК обратился за комментариями к представителю «Авроры».

Единая дальневосточная авиакомпания, созданная в 2021-м по решению президента Владимира Путина, кроме «Авроры», включает в себя пять региональных перевозчиков — «Якутию», Камчатское авиационное предприяти, «ЧукотАВИА», а также «Полярные авиалинии» и «Хабаровские авиалинии». О том, что входящие в «Аврору» перевозчики перейдут на единый бренд, в декабре прошлого года в интервью РБК рассказал ее гендиректор Константин Сухоребрик.

Разработкой концепции дизайна раскраски воздушных судов с логотипом Aurora Region занималось московское брендинговое агентство «Пирс 5» (до мая 2022 года называлось Landor & Fitch Moscow, среди клиентов — лоукостер «Победа») Цена ребрендинга — 1,77 млн руб., следует из закупочной документации «Авроры».

Вертолет Ми-171А2 в новой ливрее «Аврора Регион» (Фото: Артем Кореняко / РБК)

Единый дальневосточный перевозчик должен получить в общей сложности 66 новых российских машин (45 самолетов) и вертолетов (21). По словам Сухоребрика, поставки новой авиатехники начнутся, скорее всего, после 2024 года. «Имеющиеся самолеты и вертолеты перекрашивать не будем, чтобы не выбрасывать деньги на ветер», — отметил тогда топ-менеджер.