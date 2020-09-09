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В дептрансе ответили на жалобу сервиса такси Wheely британским властям

Все претензии к Wheely, деятельность которого была приостановлена в российской столице на три месяца, в ведомстве объяснили невыполнением одного из указов мэра Москвы
Фото: wheely.com
Фото: wheely.com

В департаменте транспорта Москвы прокомментировали жалобу сервиса такси Wheely британским властям после решения столичного суда приостановить его деятельность на 90 дней.

В комментарии РБК пресс-служба дептранса сообщила, что столичные власти не оказывают давления на Wheely. «Есть указ мэра, который выполняют все компании, осуществляющие деятельность в сфере таксомоторных перевозок, кроме Wheely. Никаких исключений тут быть не может. Мещанский районный суд постановил, что Wheely нарушает закон, в связи с чем деятельность компании приостановлена на 90 дней», — объяснили там.

Ранее Guardian передала, что Wheely, штаб-квартира которой находится в Великобритании, пожаловалась британским властям, что московские власти препятствуют деятельности компании из-за отказа передать в дептранс Москвы сведения о передвижении ее такси. В Wheely считают, что позиция мэрии противоречит европейским правилам о защите права потребителей на частную жизнь.

Глава компании Антон Чиркунов в письме в Британский офис уполномоченных (Information Commissioner's Office, ICO, независимая организация, занимающаяся защитой информации и обладающая правом докладывать о нарушениях в этой сфере напрямую в парламент. — РБК) предположил, что передача данных дептрансу может привести к дополнительным рискам для пользователей сервиса.

В конце мая прокуратура Москвы заявила, что сервис Wheely не выполнил требование по предоставлению данных о передвижении своих автомобилей в Единую региональную навигационно-информационную систему столицы (ЕРНИС). В ведомстве сочли, что на фоне пандемии коронавируса это может повлечь «осложнение эпидемиологической ситуации в городе» и угрожает безопасности пассажиров. Ведомство указало, что другие агрегаторы — «Яндекс.Такси», «Ситимобил» и Gett — передали информацию о передвижении своих премиальных автомобилей.

7 августа Мещанский суд Москвы приостановил работу Wheely на 90 дней, признав его виновным в административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП (невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица).

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Guardian в своем материале отмечает, что в начале года с похожими проблемами столкнулась компания Uber. Власти Лос-Анджелеса тогда обвинили ее в отказе передавать информацию о пользователях сервиса по предоставлению скутеров и велосипедов.

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Авторы: Артем Филипенок, Екатерина Костина
Теги: департамент транспорта
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