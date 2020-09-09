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Власти объявили сроки первого полета МС-21 с отечественными двигателями

Сейчас этот самолет оснащается американскими двигателями Pratt & Whitney
Самолет МС-21
Самолет МС-21 (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Первый полет МС-21 с отечественными двигателями должен состояться в этом году, заявил вице-премьер Юрий Борисов во время поездки в Пермский край, передает корреспондент РБК.

«В этом году должен состояться полет [МС -21 с отечественными двигателями], комплекты (двигателей. — РБК) уже поставлены в «Иркут». Там находится сборочная бригада. По моей информации, никаких сложностей и предпосылок срыва не должно быть. Мы надеемся, что в этом году МС-21 полетит уже с российским двигателем», — сказал он.

Ранее в интервью РБК глава авиакластера Ростеха Анатолий Сердюков также говорил, что первый полет МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 может состояться в конце этого года. «В конце июня была техническая примерка двигателя», — говорил он.

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Технологии и медиа
МС-21-300

При этом Сердюков отмечал, что до конца 2020 года МС-21 вряд ли получит сертификат. «Тут как раз сложности, связанные в том числе с пандемией, в первую очередь с проведением испытаний в различных климатических зонах, с логистикой, с перемещением специалистов, в том числе иностранных, которые участвуют в программе. Границы ведь закрыты», — объяснял Сердюков.

ПД-14 — первая полностью российская силовая установка для пассажирских авиалайнеров, созданная после распада СССР. Двигатель в конце 2018 года получил необходимый для начала серийного производства сертификат Росавиации. Планируется, что ПД-14 станет базовым для авиалайнера МС-21-300 — нового пассажирского среднемагистрального самолета, способного перевозить 211 пассажиров.

МС-21 должен заменить устаревшие советские «Як», «Ту» и «Ил» и стать конкурентом самолетов от Boeing и Airbus. Его создает корпорация «Иркут» при участии Опытно-конструкторского бюро им. А.С. Яковлева (входят в состав Объединенной авиастроительной компании «Ростеха»). В мае 2017 года МС-21 впервые поднялся в воздух. Вице-премьер Борисов рассказывал, что всего до 2025 года на создание среднемагистрального лайнера МС-21 будет потрачено 465 млрд руб. По его словам, поставки новых самолетов планируется начать в 2020 году. Заявленная цена самолета — $91 млн.

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Бизнес
Самолет МС-21

Первые МС-21 оснащаются американскими двигателями Pratt & Whitney PW1400G. Массовое производство планируется начать с 2025 года. В апреле 2019 года Минпромторг объявил тендер стоимостью 12 млрд руб. на доработку авиационного двигателя ПД-14 перед прохождением сертификации в Европейском агентстве по безопасности полетов (EASA), который в будущем позволит эксплуатировать МС-21-300 в Европе. Тендер выиграла ОДК. Согласно опубликованной документации к госконтракту, корпорация завершила первый этап работ 30 июля 2019 года.

В ОДК обещают, что новый двигатель позволит снизить удельный расход топлива на крейсерском режиме на 12–16% и стоимость летного часа на 15%. Он будет соответствовать требованиям по шуму ICAO и превзойдет находящиеся в эксплуатации зарубежные аналоги по экологичности. Технологии, применяемые при производстве ПД-14, среди которых 3D-моделирование и 3D-печать, ОДК использует для создания двигателя большой тяги ПД-35 для перспективных широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов, включая российско-китайский проект CR929.

Автор: Инна Сидоркова
Теги: Юрий Борисов, двигатели, МС-21
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