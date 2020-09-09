Власти объявили сроки первого полета МС-21 с отечественными двигателями

Сейчас этот самолет оснащается американскими двигателями Pratt & Whitney

Самолет МС-21 (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Первый полет МС-21 с отечественными двигателями должен состояться в этом году, заявил вице-премьер Юрий Борисов во время поездки в Пермский край, передает корреспондент РБК.

«В этом году должен состояться полет [МС -21 с отечественными двигателями], комплекты (двигателей. — РБК) уже поставлены в «Иркут». Там находится сборочная бригада. По моей информации, никаких сложностей и предпосылок срыва не должно быть. Мы надеемся, что в этом году МС-21 полетит уже с российским двигателем», — сказал он.

Ранее в интервью РБК глава авиакластера Ростеха Анатолий Сердюков также говорил, что первый полет МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 может состояться в конце этого года. «В конце июня была техническая примерка двигателя», — говорил он.

При этом Сердюков отмечал, что до конца 2020 года МС-21 вряд ли получит сертификат. «Тут как раз сложности, связанные в том числе с пандемией, в первую очередь с проведением испытаний в различных климатических зонах, с логистикой, с перемещением специалистов, в том числе иностранных, которые участвуют в программе. Границы ведь закрыты», — объяснял Сердюков.