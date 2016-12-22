СМИ узнали о предстоящих отставках топ-менеджеров «Интер РАО»

По данным источников «Коммерсанта», глава компании «Интер РАО — Управление электрогенерацией» Тимур Липатов перейдет в холдинг «Силовые машины» по приглашению Алексея Мордашова. Источник РБК подтвердил уход Липатова

Фото: Александр Подгорчук / «Коммерсантъ»

Холдинг «Интер РАО» может покинуть член правления Ильнар Мирсияпов и глава компании «Интер РАО — Управление электрогенерацией» Тимур Липатов, пишет «Коммерсантъ», который ссылается на источники на энергорынке.

По данным собеседников издания, в понедельник, 9 июля, у Липатова был последний рабочий день в должности гендиректора «Интер РАО — Управление электрогенерацией» и в ближайший месяц он возглавит машиностроительный холдинг «Силовые машины» Алексея Мордашова. Источники «Ъ» считают, что позицию гендиректора вместо Липатова займет советник председателя правления «Интер РАО» Александр Корешев.

«Коммерсантъ» выяснил, что в «Силовых машинах» Липатов переходит по приглашению Мордашова. В ближайшее время, отмечает издание, Липатов намерен монетизировать свое участие в опционной программе «Интер РАО».

Также, по данным газеты, Ильнар Мирсияпов, который с июня отвечает за направление GR, может покинуть не только правление холдинга, но и саму компанию. ​Его новое место работы собеседники «Коммерсанта» не называют, но не исключают, что это может быть одного из ведомств федерального уровня.

Один из источников газеты в отрасли утверждает, что покинуть холдинг намерен член правления «Интер РАО» Евгений Мирошниченко, отвечающий за финансово-экономическую деятельность, но сам Мирошниченко через пресс-службу опроверг эту информацию.

Источник, близкий к «Интер РАО», подтвердил РБК, что Тимур Липатов уходит из компании. По его словам, это решение никак не связано с делом обвиненной в шпионаже Карины Цуркан. Возможный уход Ильнара Мирсияпова он комментировать не стал.

Представитель Интер РАО в разговоре с РБК опроверг информацию об уходе Мирошниченко из компании. ​Информацию о возможном уходе Мирсияпова и Липатова он комментировать не стал.

Кадровые перестановки начались в «Интер РАО» в июне на фоне ареста члена правления Карины Цуркан, отвечавшей в холдинге за блок экспорта и импорта электроэнергии. Ее сменила Александра Панина. Тогда же Мирсияпов, отвечавший с 2010 года за блок стратегии и инвестиций компании, занял должность члена правления, курирующего взаимодействие с органами госвласти.