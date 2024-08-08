У территории фабрики «Новой зари» появился новый владелец

Apsis Globe, связанная с основателем «Фосагро» Андреем Гурьевым, выкупила бывший участок «Новой зари» на юге Москвы. На нем и на соседней территории она сможет возвести крупный жилой комплекс площадью свыше 118 тыс кв. м.

Территория парфюмерно-косметической фабрики «Новая заря» по адресу 2-ой Котляковский переулок, д. 3 (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

Девелопер Apsis Globe выкупил бывшую территорию парфюмерно-косметической фабрики «Новая заря», расположенной во 2-ом Котляковском переулке, д. 3 на юге Москвы. Об этом РБК рассказали два консультанта на рынке недвижимости, работавшие с данной площадкой. По данным ЕГРН, связанная с Apsis Globe фирма «Специализированный застройщик (СЗ) «Каролина» 18 июля стала владельцем здания (16,1 тыс кв. м) и земельного участка (2,7 га) под ним по этому адресу. По словам консультантов, принципиальные договоренности по покупке площадки были достигнуты между сторонами еще несколько месяцев назад.

РБК направил запрос в Apsis Globe.

На участке в Котляковском переулке долгое время располагался склад «Новой зари», говорят консультанты. Судя по данным «Яндекс карт», здесь же находился и магазин компании, который впоследствии был закрыт. Сама же парфюмерно-косметическая фабрика была основана еще в 1864 году французским предпринимателем и парфюмером Генрихом Брокаром и считается одной из старейших в Москве. Она выпускает духи, одеколоны, парфюмерные и туалетные воды, а также лосьоны, дезодоранты и декоративную косметику. Само производство «Новой зари» ранее располагалось на улице Павла Андреева в районе Шаболовки. Однако, в прошлом году эту территорию выкупил девелопер Sminex. Ему же в ходе сделки перешла и площадка в Котляковском переулке, говорят источники РБК.

Представитель компании от комментариев отказался.

Что известно про покупателя Владельцем «СЗ «Каролина», по данным системы СПАРК, выступает «Апсис актив». Этой компании принадлежат структуры, связанные с девелопером Apsis Globe. Это, к примеру, «Апсис глоб», «Апсис плюс», «Апсис финанс» и проч. Сама Apsis Globe специализируется на строительства жилья и объектов коммерческой недвижимости. В ее портфеле находятся жилые комплексы «Два дома» и «ФилиЧета», комплексы апартаментов на Боровском шоссе в Москве, «Дом 1» и «О’Пушкино» в Московской области. Кроме того, в 2021 году она выкупила территорию недостроенного гостиничного комплекса рядом со стадионом «Труд» на Варшавском шоссе, писали «Ведомости». Основным владельцем Apsis Globe участники рынка называют Андрея Гурьева, основателя и экс-владельца одного из крупнейших в России производителей удобрений – компании «Фосагро». По данным СПАРК, у бизнесмена есть доля в уставном капитале «Апсис актив» в рублях (но не в процентах). Основными же владельцами компании выступают кипрская Algedi Enterprises Limited (84,8%) и МКОО «Хлодвиг Энверпрайзес» (15,2%). Первая до декабря 2020 года принадлежала Сhlodwig Enterprises Limited, писали «Ведомости» со ссылкой на данные кипрского реестра юридических лиц. А «Хлодвиг Энтерпрайзес», судя по данным СПАРК за июнь 2023 года, принадлежало 20,31% в «Фосагро». В 2021 году представитель Apsis Globe говорил «Ведомостям», что бенефициаром одной из структур, владеющих девелопером, является Андрей Гурьев. Однако, бизнес никак не связан с группой «Фосагро», уверял он.

Район, где расположен участок, является одной из наиболее активных точек редевелопмента промышленных зон города, указывает директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин. Он также добавляет, что Apsis Globe в последнее время активно расширяет свой портфель на столичном рынке жилья. К примеру, девелопер недавно приобрел 0,7 га в 1-ом Котляковском проезде, свидетельствуют данные ЕГРН. Этот участок расположен по соседству с бывшей территорией «Новой зари», что увеличит площадь будущего проекта, указывают консультанты.

Покупка участка косметическо-парфюмерной фабрики на юге Москвы могла обойтись Apsis Globe в 1,5-1,6 млрд руб., подсчитал управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов. По словам консультантов, на этой территории и на соседних 0,7 га столичная градостроительное-земельная комиссия ранее одобрила возведение 118,9 тыс. кв. м недвижимости. Инвестиции в строительство могут составить порядка 130-150 тыс. руб. за кв. м (15,5-17,8 млрд руб.), полагает основатель bnMAP.pro и «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова. Выручку от продажи жилья здесь Сырцов оценивает в 40-42 млрд руб.