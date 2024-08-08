Как женщины стали важной частью бизнес-сообщества

В России в 2023 году количество женщин, имеющих свое дело, увеличилось на 27%. Поощрение женского бизнеса обеспечивает прочность экономике и поддерживает предпринимательскую активность молодежи

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

По данным Минэкономразвития России, в стране 6 млн женщин ведут бизнес, — это 44% от общего числа предпринимателей и самозанятых.

В 2023 году количество женщин-предпринимательниц в стране увеличилось на 27%, по оценкам «Деловой среды» (дочерняя компания «Сбера»). Больше всего интерес к открытию собственного дела вырос у жительниц Татарстана (52%), Московской области (32%) и Санкт-Петербурга (28%).

Особенно активны в открытии бизнеса молодые девушки в возрасте до 25 лет, отмечают аналитики «Деловой среды». Так, в Удмуртии почти каждая пятая предпринимательница начала бизнес в этом возрасте. На группу же до 35 лет в целом приходится 43% женского бизнеса. Впрочем, высока активность в открытии собственного дела отмечается и после 50. Например, в Дагестане женщины старше 56 лет составляют пятую часть предпринимательниц региона.

При этом потенциал женского предпринимательства далек от исчерпания, отмечают эксперты. Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ в 2023 году, бизнесом занимается только 5% женщин, причем чаще действительно молодые — 25–34 лет — 10%. Потенциал женского предпринимательства в целом оценивается в 13%. Среди 18–24-летних он значительно выше: практически каждая вторая хочет заняться бизнесом в ближайшие несколько лет (46%).

Особенности женского бизнеса

Государство в целом связывает дальнейшее укрепление экономики с развитием малого и среднего бизнеса (МСБ) и готово поддерживать предпринимательскую инициативу. В целом, в 2023 году в России зарегистрировано 1,2 млн компаний в сфере малого и среднего бизнеса, такие данные привел президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. «Это самый высокий показатель за последние пять лет. Люди стремятся начать свое дело, верят в себя, в свою страну и в свой успех. Особо отмечу, что за 2023 год на 20% выросло число молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет. Сегодня их более 240 тыс. Такую созидательную энергию нужно обязательно поддержать, чтобы средний доход на работника, занятого в сфере малого и среднего бизнеса, в предстоящие шесть лет рос быстрее темпов увеличения ВВП. То есть, должна повышаться эффективность такого бизнеса, его качественные показатели», — отметил глава государства.

При этом женское предпринимательство, например, показывает высокий уровень устойчивости и адаптации, отмечают эксперты. В начале 2023 года индекс предпринимательской активности женщин (WBI) Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) и Комитета по развитию женского предпринимательства «Опоры России» вырос на 4 пункта по сравнению с 2022 годом и достиг максимального значения за предыдущие восемь лет — 73,7 пункта (измеряется с 2015-го, тогда — 56 пунктов). «Это доказывает, что женщины зачастую более эффективно адаптируются к кризису в экономике», — уверены авторы исследования.

«Женщины менее склонны к риску и строят бизнес на более прочном фундаменте, реже берут кредиты, а если и берут, то быстрее их погашают», ­–­ отмечает замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Например, 21-летняя Виолетта Гареева из Нефтеюганска, которая сразу после школы в 2020 году открыла в родном городе парикмахерскую «ПроFIX», считает себя потомственным предпринимателем. Родоначальником династии является ее мама, которая ведет бизнес уже более 30 лет. За последние четыре года бизнес Виолетты вырос до трех салонов, свыше 30 тыс. постоянных клиентов, получил знак качества «Лучший в своем деле» от администрации Нефтеюганска и товарный знак «Сделано в Югре» при поддержке правительства ХМАО. Достичь этого ей помогли грант для молодых предпринимателей при поддержке регионального центра «Мой бизнес» и обучение в программе «Азбуке предпринимателя», которые функционируют по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство».

Материнство как путь к бизнесу

Однако нельзя забывать, что женщины — это в определенной степени уязвимая социальная группа, отмечают эксперты. «В 98% случаев в отпуске по уходу за ребенком находится именно женщина, и в этот момент у нее происходит трансформация ценностей — она хочет повысить доход семьи, и при этом иметь возможность уделять достаточно внимания близким, — отмечает замминистра Илюшникова. — Свой бизнес позволяет решить все эти задачи. Более комфортные условия для старта для женщин создает программа «Мама–предприниматель». Только за прошлый год ее участницами стали 3,5 тыс. женщин, сегодня 3,3 тыс. из них успешно развивают свой бизнес. Свое дело открывают даже те участницы, которые не стали победительницами и не выиграли грант».

Программа «Мама–предприниматель» также работает по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Чтобы стать ее участницей, нужно подать заявку на сайте мамапредприниматель.рф. Победительницы получат грант — по 100 тыс. руб.

Для последующего развития на базе центров «Мой бизнес» действует комплекс мер поддержки, который включает в себя и отдельные программы для женщин — форумы, клубы, наставнические программы, в некоторых регионах действуют специальные налоговые и заемные программы. Получить поддержку женщины-предприниматели могут также в государственных микрофинансовых (МФО) и региональных гарантийных организациях (РГО).

Господдержка, прежде всего, помогает преодолеть основные барьеры на старте — нехватку знаний, неуверенность в своих силах, отсутствие стартового капитала. За 2023 год финансовой, образовательной, консультационной и другой поддержкой центров «Мой бизнес», в частности, воспользовались более 550 тыс. предпринимателей и самозанятых, что на 110 тыс. выше результатов 2022 года.

Какой бизнес ведут женщины

Помимо общей господдержки и точечных мер, росту женского предпринимательства способствует развитие самозанятости и введение налога на профессиональную деятельность. В результате реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» по итогам 2023 года в стране насчитывалось уже более 6,3 млн субъектов МСП и более 9,3 млн самозанятых.

Так, 51-летняя педагог Татьяна Сонина после 16 лет работы учителем в развивающих детских центрах Ставрополя и Волгограда в 2023 году оформила самозанятость, заключила социальный контракт, на средства которого приобрела оборудование для удаленной работы, переехала в Волгоградскую область и стала преподавать онлайн — готовить детей к школе и оказывать услуги репетитора для детей начальных классов. Ее ребенок тоже готовился идти в школу, что и стало толчком для собственного дела, рассказала Татьяна Сонина: «Я решила совмещать репетиторство и подготовку к школе своего сына». Средства социального контракта помогли ей выйти на качественный уровень преподавания — не просто с веб-камерой, но с интерактивной доской, и повысить уровень дохода. Дальнейшее развитие своего дела Татьяна видит в расширении услуг: она прошла курсы по логопедической работе и планирует приобрести оборудование для таких занятий.

Женщины в целом ведут бизнес в разных сферах, говорит Татьяна Илюшникова: «Чаще выбирают образование, здравоохранение, финансовые, страховые услуги. Самозанятые — маркетинг, сферу красоты и образование». Новой точкой для роста женского бизнеса являются крафтовые производства как в сфере моды, так и косметики, продуктов питания, украшений. Есть примеры успешных женщин, которые управляют серьезными производственными предприятиями, IT-компаниями, развивают сельское хозяйство».

Причем, как и любой бизнес, женский проходит разные жизненные циклы и сталкивается с различными трудностями, отмечают эксперты.

Например, 26-летняя Ольга Миниахметова из Барнаула с 19 лет работала в заведениях общепита, например, помощником кондитера, а в 2022 году решилась открыть собственную кондитерскую. Девушка получила грант для молодых предпринимателей, зарегистрировала ИП и открыла небольшое производство. По неопытности начинающая предпринимательница совершила много ошибок, каждый шаг в построении бизнес-системы представляет определенную сложность, и сейчас она переживает нелегкий период: «Но в целом — это рабочие моменты. Поэтому в планах — исправить ошибки, и двигаться дальше».

Сильная сторона женщин-предпринимателей — они активнее учатся, считает замминистра экономики Илюшникова: «Они чаще участвуют в образовательных проектах, больше склонны к кооперации и объединению за рамками собственного дела в женских сообществах и клубах. Причем зачастую женщины совершенствуют свои знания в разных сферах, и могут одновременно проходить несколько образовательных программ».

Дело в том, что только 29% из них уверены в своих знаниях, следует из результатов исследования, проведенного ведомством совместно со «Сбером» и Фондом общественного мнения исследованию «ПРИМ».

Поэтому на базе центров «Мой бизнес» организована широкая линейка образовательных мероприятий: предприниматели могут узнать как об основах бизнеса, так и получить навыки и компетенции, которые позволят его масштабировать.

«Образовательная поддержка очень востребована у предпринимательского сообщества в целом, так как мы предлагаем верифицированные программы, с проверенными тренерами, наставниками, спикерами. Это повышает доверие к полученным знаниям, уверенность в их качестве», — говорит Илюшникова.