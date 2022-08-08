Ввоз иномарок через Владивосток с начала года вырос на треть

За первые семь месяцев 2022 года через Владивосток в Россию физические лица ввезли на треть больше иномарок, чем годом ранее. Всего с начала года только через этот порт ввезли боее 78,5 тыс. автомобилей

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

С начала 2022 года физические лица через Владивосток ввезли в Россию более 78,4 тыс., подсчитала Владивостокская таможня. Это на 33% больше, чем за аналогичный период 2021 года, уточняет ведомство.

«Среди ввезенных транспортных средств преобладают автомобили японских марок и незначительное количество автомобилей корейских и китайских производителей», — сообщила таможня.

При этом пиковым месяцем по числу ввезенных машин стал июнь, в течение которого ввези 15 тыс. иномарок. В прошлом году пик ввоза автомобилей из-за границы пришелся на апрель. В среднем сотрудники ведомства каждый день оформляют 600 автомобилей, уточняет таможня.

После ввоза на территорию России автомобиль в среднем находится в порту еще девять-десять дней. «Из этих десяти дней выпуск пассажирской таможенной декларации (ПТД) на автомобиль занимает всего три-четыре дня», — пояснил и.о. первого заместителя начальника Владивостокской таможни Александр Шек. По его словам, остальное время уходит на подготовку документов, их подачу таможенному органу, а также на оплату таможенных платежей, и его можно сократить, если готовить все необходимые документы и оплачивать пошлины заранее.

В июле правительство России упростило порядок ввоза автомобилей из-за границы, временно отменив обязательное требование об установке устройства вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС на каждую машину. Послабление будет действовать до 1 февраля 2023 года, и связано оно с тем, что у российских производителей возникли перебои с поставками комплектующих.

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Для жителей Дальнего Востока и до этого распоряжения действовал льготный режим на ввоз автомобиле без установки ЭРА-ГЛОНАСС. Последний раз льготный режим продлевали в сентябре прошлого года, он действует до декабря 2022 года. Одному жителю региона разрешается ежегодно ввозить по одной машине, не оснащенной этой системой.