ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,24 63,98 EUR Нал. 75,66 74,22 USD Бирж. 64,74 +1,25 EUR Бирж. 75,04 +1,39 USD ЦБ. 63,60 +0,05 EUR ЦБ. 73,82 +0,26 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6469,20 -600,01 IMOEX 2284,58 -1,19% RTSI 1111,56 -3,10% Brent 73,54 -1,04% DJIA 25610,23 -0,07% Nasdaq 7873,60 -0,13%
Саудовский принц ​вложил $250 млн в Snapchat
Лента новостей
Рогозин подарил Путину фотографии Крымского моста из космоса 16:44, Общество Марии Алехиной сообщили о запрете покидать Россию 16:39, Общество Архитектура в кино: какие здания возвели для известных фильмов 16:38, Недвижимость  Число погибших в результате землетрясения в Индонезии достигло 347 16:36, Общество Сердюкова обязали выплатить ФГУП «Охрана» за сигнализацию менее 500 руб. 16:32, Общество «Роснефть» выделила Герхарду Шредеру этаж в офисе «Башнефти» 16:31, Бизнес Головин получил травму и пропустит старт чемпионата Франции 16:22, Спорт СК возбудил дело после обнаружения чемодана с трупом в московском парке 16:18, Общество Акции Сбербанка и ВТБ стремительно дешевеют: что происходит 16:17, Quote Капитализация рынка упала на $26 млрд за несколько часов 16:16, Крипто Российские авиакомпании обяжут ставить на свои самолеты систему ГЛОНАСС 16:08, Политика Тимошенко вновь возглавила рейтинг кандидатов в президенты Украины 16:06, Политика Премьер Эстонии призвал не искать выпущенную по ошибке ракету НАТО 16:04, Политика Курс доллара превысил 65 руб. впервые с апреля 16:00, Финансы Toyota отозвала в России более 20 тыс. машин из-за подушек безопасности 15:55, Бизнес Минюст внес объединение футбольных болельщиков в список запрещенных НКО 15:53, Общество Штраф за нарушение правил перехода ж/д путей предложили повысить в 20 раз 15:53, Общество Как устроен современный промышленный центр обработки данных 15:52, РБК и Schneider Electric Саудовский принц ​вложил $250 млн в Snapchat 15:45, Бизнес Савченко потребовала от Генпрокуратуры Украины гривну за моральный ущерб 15:43, Политика В Ростове-на-Дону экстренно сел самолет из-за родов пассажирки 15:29, Общество Актер фильмов «Такси» рассказал о причине драки в московском баре 15:22, Общество На Крымском мосту ограничили движение из-за ДТП 15:13, Общество Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 15:12, РБК и Сбербанк Дзюба пропустит первый матч «Зенита» в еврокубках 15:08, Спорт СК возбудил дело после смерти ребенка из-за отказа в госпитализации 15:07, Общество ФАС оштрафует операторов за цены в роуминге по России 15:05, Технологии и медиа Ассоциация зимних олимпийских видов спорта проиграла суд ВТБ на ₽3,9 млрд 15:01, Бизнес
Саудовский принц ​вложил $250 млн в Snapchat
Бизнес, 15:45
0
Саудовский принц ​вложил $250 млн в Snapchat
Сервис Snapchat нашел нового инвестора: им стал саудовский принц аль-Валид бен Талал. Размер его инвестиций в убыточную компанию составил $250 млн
Аль-Валид бен Талал (Фото: Guy Martin / Bloomberg)

Принц Саудовской Аравии ​аль-Валид бен Талал инвестировал $250 млн в покупку акций Snapchat. Об этой он сообщил в своем Twitter.

«Я вложил $250 млн в приобретение 2,3% акций Snapchat», — написал принц.

В сообщении на личном сайте принца поясняется, что он приобрел 2,3% акций класса А, а инвестиции в Snapchat стали «продолжением стратегии по инвестированию в новые технологии».

Аль-Валид бен Талал ранее инвестировал в другие технологические компании, в том числе в Twitter, китайскую торговую площадку JD.com, американский сервис по поиску такси Lyft, французский музыкальный стриминговый сервис Deezer и др.

Как отмечает портал Techcranch, Snapchat в последнее время испытывает сложности с поиском иностранных инвесторов из-за плохих финансовых результатов, а также из-за того, что владелец сервиса, компания Snap, не уделяла должного внимания адаптации своего приложения для развивающихся стран и оптимизации приложения для устройств на базе Android.

«В то время как регион «Остальной мир», как правило, является источником роста для социальных сервисов, Snapchat фактически потерял 1 млн активных пользователей», — пишет издание. Techcranch также отмечает, что «участие королевской семьи Саудовской Аравии потенциально может открыть путь к партнерству или возможностям роста на Ближнем Востоке».

Финансовая отчетность Snap по итогам второго квартала 2018 года была опубликована сегодня. Отчет компании показывает, что выручка составила $262 млн — это на 44% выше, чем во втором квартале 2017 года.

Несмотря на это, сервис продолжает работать в убыток: в этом квартале он составил $353 млн, что на 20% меньше, чем годом ранее.

«Мы в восторге от прогресса, которого нам удалось достигнуть, и с оптимизмом смотрим на перспективы компании, поскольку мы продолжаем инвестировать в инновации», — приводятся в релизе слова Эвана Шпигеля, гендиректора и соучредителя Snap.

Количество ежедневно активных пользователей сократилось во втором квартале этого года до 188 млн человек. Для сравнения: в первом квартале текущего года сервисом ежедневно пользовались 191 млн человек. При этом число пользователей по сравнению с данными на второй квартал 2017 года выросло на 8%.

Автор: Наталья Демченко.
Главное
Курс доллара превысил 65 руб. впервые с апреля Финансы
Материалы по теме
Материнская компания Snapchat после увольнений сэкономит $25 млн Бизнес
Snapchat запретил рекламу ICO Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter