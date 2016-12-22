Саудовский принц ​вложил $250 млн в Snapchat

Сервис Snapchat нашел нового инвестора: им стал саудовский принц аль-Валид бен Талал. Размер его инвестиций в убыточную компанию составил $250 млн

Аль-Валид бен Талал (Фото: Guy Martin / Bloomberg)

Принц Саудовской Аравии ​аль-Валид бен Талал инвестировал $250 млн в покупку акций Snapchat. Об этой он сообщил в своем Twitter.

«Я вложил $250 млн в приобретение 2,3% акций Snapchat», — написал принц.

В сообщении на личном сайте принца поясняется, что он приобрел 2,3% акций класса А, а инвестиции в Snapchat стали «продолжением стратегии по инвестированию в новые технологии».

Аль-Валид бен Талал ранее инвестировал в другие технологические компании, в том числе в Twitter, китайскую торговую площадку JD.com, американский сервис по поиску такси Lyft, французский музыкальный стриминговый сервис Deezer и др.

Как отмечает портал Techcranch, Snapchat в последнее время испытывает сложности с поиском иностранных инвесторов из-за плохих финансовых результатов, а также из-за того, что владелец сервиса, компания Snap, не уделяла должного внимания адаптации своего приложения для развивающихся стран и оптимизации приложения для устройств на базе Android.

«В то время как регион «Остальной мир», как правило, является источником роста для социальных сервисов, Snapchat фактически потерял 1 млн активных пользователей», — пишет издание. Techcranch также отмечает, что «участие королевской семьи Саудовской Аравии потенциально может открыть путь к партнерству или возможностям роста на Ближнем Востоке».

Финансовая отчетность Snap по итогам второго квартала 2018 года была опубликована сегодня. Отчет компании показывает, что выручка составила $262 млн — это на 44% выше, чем во втором квартале 2017 года.

Несмотря на это, сервис продолжает работать в убыток: в этом квартале он составил $353 млн, что на 20% меньше, чем годом ранее.

«Мы в восторге от прогресса, которого нам удалось достигнуть, и с оптимизмом смотрим на перспективы компании, поскольку мы продолжаем инвестировать в инновации», — приводятся в релизе слова Эвана Шпигеля, гендиректора и соучредителя Snap.

Количество ежедневно активных пользователей сократилось во втором квартале этого года до 188 млн человек. Для сравнения: в первом квартале текущего года сервисом ежедневно пользовались 191 млн человек. При этом число пользователей по сравнению с данными на второй квартал 2017 года выросло на 8%.