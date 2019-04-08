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Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
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Бизнес ,  
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Fiat нашел лазейку в законах для уклонения от штрафа ЕС
С 2021 года в ЕС вступают в силу правила, которые устанавливают предельный уровень вредных выхлопов от автомобилей. Чтобы избежать штрафов за превышение этих показателей, Fiat решил объединить свой автопарк с электрокарами Tesla
Фото: David Zalubowski / AP

Итало-американский автопроизводитель ​Fiat Chrysler Automobiles согласился выплатить производителю электромобилей Tesla «сотни миллионов евро», чтобы в будущем избежать для себя больших штрафов за нарушение правил ЕС по уровню выбросов от машин. Об этом без указания источников информации сообщает газета Financial Times (FT).

Согласно условиям сделки, выяснило издание, электромобили Tesla будут считаться частью автопарка Fiat. Подобное объединение позволит итало-американскому производителю снизить средний показатель вредных выбросов своих автомобилей до допустимого уровня — у электромобилей Tesla парниковых выбросов нет.

Со следующего года ЕС планирует «в качестве цели» установить предельный уровень выхлопов CO2 от автомобилей на отметке 95 г​ на километр, напоминает FT, отмечая, что, по данным аналитической компании JATO Dynamics, в 2018 году средний уровень выбросов машин оценивался в 120,5 г на километр. У автомобилей Fiat Chrysler Automobiles, согласно материалам UBS, эти данные на тот момент в среднем составляли 123 г, на километр.​

В 2021 году указанные властями ЕС предельные показатели будут зафиксированы законодательно. В связи с этим ​аналитики Jefferies, замечает Financial Times, прогнозируют: в этот период из-за высокого уровня вредных выхлопов от машин Fiat может столкнуться со штрафами в размере более €2 млрд.

При этом, согласно правилам ЕС, автопроизводителям разрешается объединять выбросы от автомобилей внутри компании (это, например, позволяет Volkswagen компенсировать избыточные выхлопы VW, Seat и Skoda за счет машин Porsche и Audi, уровень выхлопов которых ниже), а также формировать конкурирующим организациям так называемые открытые пулы. Последней возможностью прежде никто не пользовался.​

«Для Европы это первый случай, когда совершенно разные производители объединили выбросы от своих автомобилей в качестве коммерчески жизнеспособной стратегии соблюдения правил», — прокомментировала FT ситуацию старший директор исследовательской группы Transport & Environment Юлия Полисканова. Созданные компаниями пулы, по ее словам, могут действовать в течение нескольких лет.

Сколько именно Fiat Chrysler Automobiles заплатил Tesla за сделку, FT не указывает.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Fiat, Tesla, Евросоюз
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