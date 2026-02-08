Игорь Бабушкин опроверг информацию о планах купить пентхаус в Британии

Ранее Bloomberg сообщил, что сооснователь xAI намерен купить пентхаус в Лондоне стоимостью порядка 57 млн фунтов. Бабушкин заявил, что у него нет таких планов.

Соучредитель компании xAI американского предпринимателя Илона Маска Игорь Бабушкин опроверг информацию о планах купить пентхаус в Лондоне стоимостью около 57 млн фунтов стерлингов ($68 млн). Об этом он заявил Bloomberg.

Бабушкин сказал журналистам, что не планирует покупать недвижимость в Великобритании ни напрямую, ни через посредников.

О том, что Бабушкин принял решение купить пентхаус в Лондоне, Bloomberg сообщил 6 февраля. Отмечалось, что это самая дорогая подобная сделка в столице Британии с конца 2024 года. Источники издания утверждали, что Бабушкин принял решение о покупке незадолго до того, как Маск объявил об объединении SpaceX и xAI.

Пентхаус, о котором идет речь, находится в элитном здании с круглосуточной охраной, 25-метровым бассейном, тренажерным залом, салоном красоты и кабинетами для спа-процедур. О планах Бабушкина купить недвижимость также сообщали британские СМИ The Times и The Telegraph.

Игорь Бабушкин — сын выходцев из России. Он рассказывал, что его родители уехали за границу после распада СССР. После окончания Технического университета Дортмунда Бабушкин работал инженером-исследователем в подразделении компании Alphabet (ей принадлежит Google) DeepMind AI, затем перешел в OpenAI (создатель ChatGPT). Впоследствии вернулся на первое место работы, но оттуда перешел в xAI. В 2025 году он покинул компанию и основал собственную инвестиционную фирму Babuschkin Ventures.