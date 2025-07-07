«Мечел» почти на четверть сократил добычу угля из-за ограничения спроса

«Мечел» снизил добычу угля на 24% за первые пять месяцев 2025 года из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка и низких цен на твердое топливо. Развернуть негативный тренд помогут только крупные инфраструктурные проекты

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В январе-мае 2025 года добыча угля «Мечелом» упала на 24% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 3,3 млн т: в частности «Якутугля» на 490 тыс. т, до 1,6 млн т, «Южного Кузбасса» — на 570 тыс. т, до 1,7 млн т, следует из соответствующего обзора Argus, который есть в распоряжении РБК.

В конце июня, на тот момент гендиректор «Мечела» Олег Коржов говорил, что финансовое положение компании осложнено снижением цен на уголь. По его словам, котировки на сырье достигли минимума (по данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), они на 31% ниже в сравнении с аналогичным периодом 2024-го, на 30 июня стоимость тонны марки ГЖ составляла $97 на базисе FOB Дальний Восток), и меньше «быть уже не могут». Повышения спроса на твердое топливо в Китае «ждать не приходится» в силу уменьшения объемов выплавки чугуна и стали (за пять месяцев оно оценивается в 1,7%, до 431,6 млн т, по данным NEFT Research) — загрузка мощностей предприятий находится на уровне 85%, при этом внутренняя добыча растет.

На рынок также давит действие импортных пошлин (они составляют 3-6% в зависимости от типа угля. — РБК), распространяющихся в том числе на российский уголь, и перспектив их отмены нет. «На этом фоне где-то порядка 20% мировых угольных компаний убыточны», — заключил Коржов.

В результате «Мечел» оптимизирует производство и инвестиции, по итогам 2025 года топ-менеджер прогнозировал снижение отгрузки продукции в размере 25% в пессимистичном сценарии, отмечая, что сейчас производство нерентабельных сейчас марок угля уже существенно сокращено. На «Якутугле» компания не планировала существенно снижать объемы добычи, не более чем на 10-15%, но пожар, произошедший на угольном складе на фабрике «Нерюнгринская» привел к большему сокращению производства. В «Мечеле» рассчитывают запустить предприятие в октябре.

При этом Коржов полагает, что снижение объемов производства приведет к повышению цен в третьем-четвертом квартале текущего года. «Плюс ставка, плюс курс доллара. <...> Я не думаю, что дальше будут цены снижаться, они сегодня и так находятся на достаточно серьезном минимуме с точки зрения затрат», — добавил топ-менеджер.

Как реализуется коксующийся уголь

Экспорт коксующегося угля за январь—май 2025 года снизился на 18% год к году, составив 15,8 млн т, следует из данных ЦЦИ. К этому привели высокие логистические издержки и переизбыток запасов в Китае, которые давят на цены, сокращая рентабельность экспорта (по оценке NEFT Research, сейчас он убыточен во всех направлениях либо «балансирует на грани рентабельности» — от 100 до 1,2 тыс. руб. за тонну), что вынуждает ряд российских компаний сокращать добычу и накапливать складские запасы.

Китай стремится нарастить собственную добычу коксующегося угля для снижения зависимости от импорта, говорит Данил Удачин, аналитик ЦЦИ. При этом металлургические компании увеличивают поставки из Монголии за счет выгодной логистики и низких цен. Они также ищут новые рынки сбыта в Азии и Африке из-за ограничений на экспорт стали в ЕС (осенью прошлого года европейские металлурги призвали властей замедлить импорт для защиты внутреннего рынка, в итоге ЕС ввел ряд торговых ограничений) и США (с июня 2025 года действуют 50-процентные пошлины на ввоз всей стали и алюминия). Кризис на китайском рынке недвижимости, сохраняющийся с 2021 года, в свою очередь, продолжает сдерживать потребление стали и цемента.

В то же время, отмечает Александр Котов, партнер по консалтингу NEFT Research, ресурсная база металлургического угля в Китае не очень высока, кроме того, у предприятий есть «технологическая привязка» оборудования металлургических комбинатов к российскому коксующемуся углю — он подходит по спецификации.

Индийские сталелитейные заводы также не нуждаются в дополнительных объемах угля в ближайшие пару месяцев, кроме того, спрос снижается из-за сезона муссонов, указывает Котов. В Европе производство на этом фоне снизилось на 3,1% в мае по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 11,4 млн т. Ситуацию в Индии также усугубляет сохраняющаяся неопределенность в отношении квот на импорт кокса, что сдерживает закупочную активность.

«Цены на премиальный коксующийся уголь в Азии снижались из-за слабого спроса, вызванного неопределенностью с квотами на импорт кокса в Индии и приближением сезона муссонов», — рассказывает Котов. По его прогнозу, тренд останется негативным в ближайшие месяцы, развернут его может только реализации масштабных строительных проектов.

РБК направил запрос в пресс-службу «Мечела».