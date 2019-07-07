Reuters сообщил об остановке двух крупнейших в Венесуэле НПЗ

Инцидент, по информации источников агентства, произошел из-за отключения электроэнергии в регионе накануне. Эту версию также подтверждает Notifalcon

Фото: Ariana Cubillos / AP

Два венесуэльских нефтеперерабатывающих завода — Amuay и Cardon, расположенных на полуострове Парагуана в штате Фалькон на северо-западе страны, прекратили работу. Об этом со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника в нефтяной отрасли сообщает Reuters. Информацию со ссылкой на местных жителей также подтверждает портал Notifalcón.

По данным собеседников агентства и интернет-издания, это произошло из-за отключения в регионе электроэнергии. Сбой, указывает Notifalcón, начался в субботу в 23:30 по местному времени (6:30 мск 7 июля). С тех пор, по его информации, предприятия Amuay и Cardon остаются полностью обесточенными. В близлежащих населенных пунктах в регионе, по информации местных жителей в соцсетях, также нет электричества.

Остальных деталей о случившемся Reuters и Notifalcón не приводят. Сколько времени потребуется на то, чтобы возобновить работу предприятий, неизвестно.

В венесуэльской госнефтекомпании PDVSA эту информацию пока не комментировали.

Amuay и Cardon входят в нефтеперерабатывающий комплекс Paraguana. Первый НПЗ издание Universal ранее называло крупнейшим подобным предприятием в Венесуэле, об этом же писало Associated Press. Cardon Reuters в свою очередь характеризовал как второй по величине нефтеперерабатывающий завод в республике. Крупнейшими предприятиями в стране их прежде также называла газета El Nacional. Вместе они, уточняет Reuters, в сутки перерабатывают 955 тыс. барр. нефти. Агентство напоминает, что на обоих объектах часто происходили сбои в работе.