Бизнес⁠,
0

«Хайлэнд Голд» сменит название на «Ареал»

«Ареал» объединит все компании и подразделения производителя золота «Хайлэнд Голд». Ребрендинг и полный переход на новое название планируется завершить к 2026 году

Золотодобывающая компания «Хайлэнд Голд» проведет ребрендинг и сменит название на «Ареал». По словам генерального директора и акционера группы компаний Владислава Свиблова, которые компания приводит в своем сообщении, такое решение стало результатом «осмысления пройденного пути и планов на будущее». За последние годы группа компаний значительно увеличила масштаб и направления деятельности — сегодня «Ареал» развивает проекты по добыче не только золота, серебра, цинка, свинца и меди, но и целого ряда малых, дефицитных металлов, необходимых для технологического суверенитета отечественной промышленности, отмечается в сообщении.

В периметр «Ареала» вошли все предприятия группы «Хайлэнд Голд», проекты по разработке Озерного и Ермаковского месторождений в Бурятии и другие промышленные активы. В структуру холдинга также включены сервисные, геологоразведочные, проектировочные и инжиниринговые компании.

О новой компании «Ареал»

«Ареал» — российская горно-металлургическая компания, занимающаяся разработкой месторождений цветных и драгоценных металлов в Сибири, на Дальнем Востоке и в Арктике. Предприятия и сервисные подразделения группы находятся в 11 регионах страны. Основные производственные центры сосредоточены в Забайкальском, Камчатском и Хабаровском краях, Бурятии и Чукотском автономном округе. Штат компании насчитывает более 16 тыс. сотрудников.

Highland Gold и ее руководитель и совладелец Владислав Свиблов попали под британские санкции в ноябре 2023-го, а через месяц оказались под американскими ограничительными мерами. О том, что Свиблов будет исполнять обязанности гендиректора, стало известно в ноябре 2020 года. Ранее он занимал должность председателя совета директоров. Летом 2020 года бизнесмен закрыл сделку по приобретению за $573 млн 40% Highland Gold у миллиардера Романа Абрамовича и его партнеров.

Последний отчет Highland Gold опубликовала в 2020 году, согласно которому в 2019 году компания произвела 300,704 тыс. унций золота и золотого эквивалента (8,52 т). Выручка тогда составила $395,4 млн.

