В Tesla решат, выплачивать ли Маску рекордный $1 трлн. Что известно

Совет директоров Tesla проголосует за или против выплаты Илону Маску — и без того богатейшему человеку в мире — компенсационного пакета в размере $1 трлн. Кто за, против и почему это спорная мера — в материале РБК

Илон Маск (Фото: Nathan Howard / Reuters)

6 ноября пройдет ежегодное собрание акционеров Tesla. На нем инвесторы решат, выплачивать ли основателю компании Илону Маску компенсационный пакет, который может стать крупнейшей выплатой гендиректору в истории корпоративной Америки. Он подвергся критике со стороны инвесторов и экспертов. По их словам, пакет мер противоречит принципам корпоративного управления не только из-за своего размера, но и возложения надежд на одного человека.

Что это за выплата Совет директоров Tesla в начале сентября представил новый компенсационный пакет для генерального директора Илона Маска, потенциальная стоимость вознаграждения оценивается почти в $1 трлн. Соглашение должно мотивировать Маска оставаться на посту главы Tesla и дальше. Чтобы получить выплаты, за десять лет ему нужно достичь следующих целей в составе компании: увеличить рыночную капитализацию с $1,5 трлн до $8,5 трлн;

продать 20 млн автомобилей;

обеспечить 10 млн активных подписок на FSD;

выпустить 1 млн роботов;

запустить 1 млн роботакси в коммерческую эксплуатацию.

Кто уже выступил против

Совет директоров Tesla настаивает на одобрении плана. Председатель совета директоров Робин Денхолм предупредила: «Без Илона Tesla может потерять значительную стоимость, поскольку компанию могут перестать оценивать по тому, чем мы стремимся стать».

Некоторые ключевые акционеры уже выступили против. В их числе:

Норвежский государственный фонд благосостояния — шестой по величине институциональный инвестор Tesla. Ему принадлежит 1,2% акций Tesla;

Калифорнийская система пенсионного обеспечения государственных служащих (CalPERS). По оценкам Bloomberg, пенсионный фонд владеет примерно 5 млн акций Tesla;

Американская федерация учителей — второй по величине в стране профсоюз учителей;

Пенсионный фонд штата Нью-Йорк, который владеет более чем 35 млн акций Tesla стоимостью около $1,7 млрд.

Как Маск лишился предыдущей выплаты

В 2018-м Tesla приняла решение о компенсационной выплате $55 млрд Маску, занимавшему пост гендиректора, вместо зарплаты за десятилетний срок в форме акций компании. Ранее предполагалось, что в ходе 12 траншей ему будут передавать ценные бумаги Tesla в размере 1% от всего пакета ее акций (каждый — при достижении компанией определенных целей).

Но тогда акционер Tesla Ричард Торнетта подал иск против Маска. Он обвинил миллиардера в том, что тот повлиял на решение совета директоров о выплате благодаря своим тесным личным отношениям с его членами. Суд Делавэра назвал выплату «непостижимой суммой», несправедливой по отношению к акционерам и постановил отменить ее. Сейчас Tesla ожидает решения по своей апелляции в Верховном суде штата.