Рыбопромышленники пожаловались Кудрину на «регуляторный хаос» в кабмине

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ) обратилась с открытым письмом к главе Счетной палаты Алексею Кудрину. РБК ознакомился с этим документом.

«По нашему мнению, в последние три-четыре месяца действия правительства Российской Федерации в части регулирования рыбохозяйственного комплекса носят все признаки «регуляторного хаоса», о котором говорилось в подготовленной фондом «Центр стратегических разработок» Стратегии развития Российской Федерации на 2018-2024 годы», — говорится в письме.​

Члены ВАРПЭ обратились к Кудрину с просьбой «провести открытое и всестороннее обсуждение методик оценки эффективности государственного управления в сфере рыбохозяйственного комплекса».

При этом авторы письма ссылаются на полномочия Счетной палаты и предложение самого Кудрина о более активном использовании аналитического и экспертного потенциала его ведомства.

В письме говорится, что Съезд работников рыбохозяйственного комплекса России зафиксировал консолидированную позицию участников рынка, которые считают, что изменение базовых принципов отраслевого законодательства недопустимо.

Ранее 15 августа ​Росрыболовство предложило перевести транспортные суда, которые используются для перевозки рыбной продукции в России, но зарегистрированы на иностранные компании, в российскую юрисдикцию. По словам руководителя ведомства Ильи Шестакова, эта мера поможет решить проблему, возникшую из-за ужесточения требований ФСБ к транспортировке рыбной продукции.

24 августа правительство поручило отменить распределение квот на вылов краба по «историческому принципу» и выставлять на электронные аукционы 50% объема квот на его добычу краба. Меры по распределению квот должны быть реализованы в 2018–2019 годах. Цель — создать условия, чтобы на рынке добычи водных биоресурсов появились новые участники, причем отвечать за проведение аукционов будут Минсельхоз, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Росрыболовство.​