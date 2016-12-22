Рыбопромышленники пожаловались Кудрину на «регуляторный хаос» в кабмине

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ) обратилась с открытым письмом к главе Счетной палаты Алексею Кудрину. РБК ознакомился с этим документом.
«По нашему мнению, в последние три-четыре месяца действия правительства Российской Федерации в части регулирования рыбохозяйственного комплекса носят все признаки «регуляторного хаоса», о котором говорилось в подготовленной фондом «Центр стратегических разработок» Стратегии развития Российской Федерации на 2018-2024 годы», — говорится в письме.
Члены ВАРПЭ обратились к Кудрину с просьбой «провести открытое и всестороннее обсуждение методик оценки эффективности государственного управления в сфере рыбохозяйственного комплекса».
При этом авторы письма ссылаются на полномочия Счетной палаты и предложение самого Кудрина о более активном использовании аналитического и экспертного потенциала его ведомства.
В письме говорится, что Съезд работников рыбохозяйственного комплекса России зафиксировал консолидированную позицию участников рынка, которые считают, что изменение базовых принципов отраслевого законодательства недопустимо.
Ранее 15 августа Росрыболовство предложило перевести транспортные суда, которые используются для перевозки рыбной продукции в России, но зарегистрированы на иностранные компании, в российскую юрисдикцию. По словам руководителя ведомства Ильи Шестакова, эта мера поможет решить проблему, возникшую из-за ужесточения требований ФСБ к транспортировке рыбной продукции.
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