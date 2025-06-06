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Эксклюзивы РБК ,  
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Эксклюзив

Владелец KDL и Hadassah раскрыл планы предстоящего IPO

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Эксклюзивы РБК
Группа «Медскан» рассчитывает предложить инвесторам рынок, «который касается каждого в этой стране» и оценивается более чем в ₽8 трлн. На бирже разместят 10–15% допэмиссии, а до IPO в состав ее акционеров может войти «Сбер»
Евгений Туголуков
Евгений Туголуков (Фото: Андрей Любимов / РБК)

«Компания, которую мы строим, обязана быть публичной», — заявил в интервью РБК Евгений Туголуков, основатель группы «Медскан», впервые публично комментируя планы о возможном проведении IPO.

О том, что «Медскан» может выйти на биржу, стало известно год назад. Размещение могло состояться до конца 2024-го. «План есть, мы готовимся очень плотно, — рассказывает бизнесмен. — На данный момент мы формируем предложение, но, я думаю, это будет порядка 10–15% допэмиссии». Туголуков развивает группу с 2013-го, сейчас она представлена в 105 городах 31 региона России. В периметре управления — 65 медицинских центров, 15 лабораторий и 451 лабораторный офис, работающие под брендом KDL, а также диагностические центры, госпитали с хирургическим стационаром, многопрофильные и специализированные клиники (включая онкологические), центры научных разработок и исследований. Флагманом группы является филиал израильской клиники «Медскан Hadassah», расположенный в Сколково. Общая выручка группы по итогам 2024-го — 28 млрд руб. (+25% год к году): выручка «Медскан Hadassah» — 5 млрд руб. (+40%), KDL — 15,6 млрд руб. (+22%). Показатель EBITDA вырос на 16,4% и составил 3,9 млрд руб.

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Бизнес
Евгений Туголуков

В феврале 2022-го 25,001% группы «Медскан» купила структура госкорпорации «Росатом». Спустя год она увеличила свой пакет до 50%. Туголукову по-прежнему принадлежит оставшаяся часть.

Как рассказал Туголуков, в «Медскане» может появиться еще один партнер — «Сбер». В 2022 году Сбербанк «выступал партнером» в сделке по покупке «Медсканом» сети лабораторий KDL у фонда UFG Private Equity. Как рассказывали ранее источники РБК, речь шла о кредитовании группы. В итоге в 2023-м «Сбербанк инвестиции» получили 49% ООО «Медскан лаб», управляющей KDL. «У нас ведутся активные переговоры, чтобы они конвертировали свой пакет из «KDL Медскан» в головную компанию, — объясняет Туголуков. — Это большое событие, нам нужен такой партнер — лидирующий банк, который полностью разделяет нашу идеологию, ценности, подходы и обладает многомиллионной аудиторией и продвинутыми технологиями».

«Медицина — это только часть бизнеса, поэтому и оценивать нас надо по-другому, — рассуждает бизнесмен в ответ на вопрос о потенциальной стоимости бизнеса. — Мы предлагаем не только историю роста, но и возможность сделать вклад в улучшение человека и общества. Инвесторам мы хотим предложить рынок, который касается каждого в этой стране и который уже оценивается более чем в 8 трлн руб., если брать расходы на здравоохранение. «Медскан» опережает рынок по показателям роста выручки — с 2020-го мы выросли более чем в 12 раз. За это же время рынок коммерческих медицинских услуг рос в районе 10% в год».

Релевантным мультипликатором для «Медскана» он называет аналоги цифровых компаний, таких как «Группа Астра» (ASTR) или «Диасофт» (DIAS). Среди международных он приводит в пример Burjeel Holdings, Sana Kliniken и Kaiser Permanente.

В первую очередь «Медскан» рассчитывает на то, что бумаги компании будут интересны широкому кругу инвесторов. «Во-первых, это институциональные инвесторы и семейные офисы, у которых давно медицина стоит как таргет к покупке. Во-вторых, это розничные инвесторы, которые хотят заработать на росте бизнеса. Вся наша история и структура акционеров говорят о том, что мы выполняем свои планы, нам можно довериться. Но в числе инвесторов я бы с радостью увидел условных обывателей, которые являются нашими клиентами. Клиент-акционер еще и с дополнительными условиями при обслуживании у нас будет чувствовать сопричастность уже к своей клинике».

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Елена Сухорукова Елена Сухорукова, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева, Петр Канаев Петр Канаев
Сеть лабораторий KDL IPO Медскан Евгений Туголуков
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