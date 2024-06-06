Глава «Аэрофлота» оценил возможность расширения «аэромаршрутки»
«Аэрофлот» рассматривает Казань и Нижний Новгород для запуска услуги «Шаттл» при перелетах из Москвы, рассказал журналистам гендиректор национального перевозчика Сергей Александровский на Петербургском экономическом форуме.
Для этой услуги должен существовать рынок с определенными параметрами, на данных направлениях такие условия есть, пояснил он. После анализа работы сервиса на рейсах между Москвой и Санкт-Петербургом компания примет решение о его расширении. При этом внедрение сервиса на маршруте Москва — Екатеринбург сегодня не планируется, отметил топ-менеджер.
Программа «Шаттл» впервые запущена 1 июня, ей могут воспользоваться пассажиры, путешествующие между Москвой и Санкт-Петербургом. Ее суть — в гибком подходе к смене времени вылета. Перед рейсом клиенты могут поменять время вылета в пределах 12 часов от первоначально выбранного времени. Пассажир может поменять билет на стойке «Аэрофлота» в аэропорту или через call-центр авиакомпании. Сервис работает при высокой частотности рейсов на определенном направлении и неполной загрузке воздушных судов. В летнем расписании 2024 года рейсы из Шереметьево в Пулково выполняются с интервалом от 15 минут, из Внуково в Пулково — от 30 минут.
«Продукт находится в активной стадии донастройки: мы собираем комментарии и предложения пассажиров», — сказал он. По словам руководителя «Аэрофлота», в 2024 году перевозчик выполняет между «столицами» до 72 рейсов в сутки, на все распространяется услуга «Шаттл».
Ежесуточно авиакомпания выставляет на маршруте Москва — Санкт-Петербург около 7 тыс. кресел. Среднесуточная загрузка кресел составляет не менее 85%, что говорит о востребованности направления. Задача — сделать этот сервис интуитивно понятным для пассажира, отметил Александровский.
В планах авиакомпании оставить сервис на зимний сезон, даже при возможном сокращении числа рейсов с учетом сезонного снижения пассажиропотока.
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