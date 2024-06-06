Мантуров ответил на вопрос о рисках для европейских компаний в России

Европейскому бизнесу в России приходится непросто из-за давления со стороны регуляторов в их странах, заявил РБК Мантуров. Россия движется к обеспечению технологического суверенитета, но от международной кооперации не отказывается

Денис Мантуров (Фото: Арсений Кац / Фонд Росконгресс)

Европейский бизнес, который работает в России, подвергается риску со стороны не российских регуляторов, а европейских, заявил в интервью телеканалу РБК на полях Петербургского международного экономического форума первый вице-премьер Денис Мантуров.

«Я сегодня, пока шел из павильона в павильон, иностранный один журналист задал вопрос: «Европейский бизнес находится под риском в вашей стране или нет?» Я говорю: вопрос звучит неоднозначно. Почему? Потому что риск он получает не со стороны регуляторов российских, а со стороны европейских регуляторов. Потому что оттуда поступают риски, что они давят на своих промышленников, чтобы ни выходили из России, закрывали предприятия. Им, конечно, тяжело очень здесь находиться», — сказал он.

Интервью. Денис Мантуров (Видео: Телеканал РБК)

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Мантуров добавил, что Россия ни для кого не закрывает двери, и старается формировать индустриальные союзы «на основе прагматичного экономически целесообразного подхода». «То есть, если нам это выгодно, мы делаем. Но, если это вопрос связан с национальной безопасностью, здесь вообще вопрос не стоит, создавать с кем-то или не создавать. Мы должны сделать однозначно, самостоятельно или в партнерстве, но это точно будет», — сказал первый вице-премьер.

Мантуров заметил, что задача обеспечения технологического суверенитета не предусматривает отказа от международной кооперации.

По словам первого вице-премьера, с Россией мало кто может поделиться «технологическими возможностями того уровня, который ей нужен», поэтому приходится действовать в основном в одиночку. «Много дружественных стран, но им, наоборот, самим нужны технологии. Поэтому мы где-то сами выступаем уже инжиниринговыми компаниями полного цикла. С проектированием и с поставкой инженерного оборудования», — отметил Мантуров.

Говоря о своих задачах на посту первого вице-премьера, он сказал, что в приоритете задача обеспечения военной операции, проекты в сфере индустриального развития в целом. Кроме того, необходимо создать экономику потребительского спроса.

Мантуров в новом правительстве Михаила Мишустина занял пост первого вице-премьера. С 2012 года он был главой Минпромторга, с 2022-го совмещал этот пост с должностью первого вице-премьера. В мае 2024 года вместо Мантурова Минпромторг возглавил бывший губернатор Калининградской области Антон Алиханов.