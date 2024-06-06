Вице-премьер Хуснуллин сравнил обеспеченность жильем в России и Китае

Обеспеченность россиян жильем - 29 кв. м на человека, а в Китае - 43 кв. м, сказал РБК Марат Хуснуллин. Он напомнил, что в КНР 20 лет вводили по 1 кв.м на человека в год. В России показатель должен вырасти до 33 кв. м через 6 лет

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Обеспеченность россиян жильем сейчас составляет 29 кв. м на человека, в то время как в Китае данный показатель оценивается в 43 кв. м на человека, сказал в эфире телеканала РБК вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, это связано с тем, что в течение последних 20 лет в Китае жилищное строительство стало одним из драйверов развития экономики. Поэтому за данный период при возведении по 1 кв. м в год на человека они вышли на подобный уровень, добавил он.

В России сейчас этот показатель в среднем составляет 0,75 кв. м на человека даже при рекордных темпах ввода жилья, подчеркнул Хуснуллин. В прошлом году в России было введено свыше 110 млн кв. м . «Мы хотим выйти на 0,82 кв. м, понимая, что какие-то регионы строят уже 1,5-2 кв. м на человека», - добавил вице-премьер. В качестве примера он привел Ленинградскую область (около 2 кв. м) и Краснодарский край (свыше 1 кв. м).

К 2030 году обеспеченность россиян жильем должна составить не менее 33 кв. м на человека, напомнил Хуснуллин. Такая цель предусмотрена указом президента Владимира Путина "О национальных целях развития". К 2036 году показатель должен вырасти не менее чем до 38 кв. м, сказано в документе. Кроме того, указом к 2030 году предусмотрено и обновление жилищного фонда не менее чем на 20% по сравнению с показателем 2019 года.

Хуснуллин полагает, что в ближайшее время стоит ожидать охлаждения рынка, но не возникновения кризиса на нем. Это связано в том числе с удорожанием себестоимости строительства. Кроме того, будет ограничена программа льготной ипотеки, что может повлиять на темпы выдачи таких кредитов. Впрочем, за последний год «было продано настолько много недвижимости и начато новых проектов», что объем средств на счетах эскроу составил более 6 трлн руб, подчеркнул вице-премьер. Они пойдут на достройку начатых домов, указал он. "Посмотрим, как пройдет 2024 год: если чего-то будет не хватать, то примем дополнительные меры", - резюмировал Хуснуллин.

При этом вице-премьер отметил, что при ставке в 18-19% годовых «ипотеку никто не выдержит». Поэтому, по его словам, сейчас необходимо дождаться снижения инфляционного давления и ставки впоследствии. Он также добавил, что, к примеру, в 2021 году, государству почти не приходилось компенсировать разрыв между льготными ставками и рыночными ставками по ипотеке (в течение того года ключевая ставка изменялась от 4,25% до 8,5%). А в этом году при ставке ЦБ 16% "более 500 млрд руб. платим за эту разницу", сказал вице-премьер.

На сегодняшний день продажи жилья увеличиваются, так как люди стараются приобрести квартиру до 1 июля, пояснил вице-премьер. Именно тогда и завершится программа общей льготной ипотеки, запущенная в 2020 году, сейчас со ставкой 8% годовых. Семейная ипотека, действие которой также истекает 1 июля, будет продлена до 2030 года, но с корректировкой параметров. В частности, текущая ставка 6% сохранится для семей с детьми до шести лет. Условия программы для семей с детьми старшего возраста сейчас прорабатываются. Само по себе постоянное ограничение в сроках приводит к созданию дополнительного ажиотажного спроса, пояснил Хуснуллин. Поэтому, если по семейной ипотеке будет принят ряд решений, одобренных президентом, то их сохранят до 2030 года без изменений, резюмировал вице-премьер.