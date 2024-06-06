Каждая пятая автомобильная свеча на рынке сегодня является контрафактной, а на рынке легковых шин сложился профицит производства, заявил представитель холдинга S8 Capital

Фото: Tom Pennington / Getty Images

Примерно каждая пятая автомобильная свеча зажигания на российском рынке сегодня является контрафактом. Об этом заявил на сессии ПМЭФ «Российский автопром: второе рождение в новых реалиях» управляющий директор холдинга S8 Capital Антон Воронин.

«Если говорить про автомобильные свечи — большая проблема с контрафактом. Есть подозрение, что примерно каждая пятая свечка на сегодняшний день является нелегальной», — отметил Воронин в ходе дискуссии.

А на рынке легковых автомобильных шин, по его словам, сейчас возник профицит производства. «Надо понимать, что до 70% выпуска нашего самого большого завода во Всеволожске уходило в Европу. Экспорт сейчас упал, импорт чуть-чуть вырос, поменялась его структура: вместо премиальных брендов из Европы пришли менее премиальные бренды из Китая. В результате у нас сегодня сложился большой профицит мощностей. Мы его оцениваем на уровне 40%», объяснил Воронин.

Чтобы исправить ситуацию нужна поддержка государства, отметил спикер. «Речь идет об антидемпинговых мерах. Это распространенный в мире механизм, он есть и на тех рынках, куда мы могли бы экспортировать. Пошлины есть и в Турции, и в Бразилии и так далее. Второе, чем можно было бы защищать внутренний рынок — распространение практики цифровой маркировки. Этот механизм уже работает в шинах, а в свечках его нет, но он очень пригодился бы».

Для решения вопроса профицита мощностей по производству шин Воронин предложил ввести дополнительные меры по стимулированию экспорта, — обнулить экспортные пошлины на шины (были введены в 2023 году на широкий перечень товаров — РБК), и продолжение субсидирования экспортной логистики, «потому что шинный рынок очень конкурентный, там стоимость доставки высока».

В конце выступления Антон Воронин также предложил создать в России круглогодичных испытательный полигон — «с учетом всех НИОКРов, которые предстоит провести отрасли». Например, это актуально про тестирования зимних шин в летний период. «Сейчас эта возможность (тестирования — РБК). ограничена 2-3 месяцами в году».