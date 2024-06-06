В S8 Capital допустили, что каждая пятая свеча зажигания — подделка
Примерно каждая пятая автомобильная свеча зажигания на российском рынке сегодня является контрафактом. Об этом заявил на сессии ПМЭФ «Российский автопром: второе рождение в новых реалиях» управляющий директор холдинга S8 Capital Антон Воронин.
«Если говорить про автомобильные свечи — большая проблема с контрафактом. Есть подозрение, что примерно каждая пятая свечка на сегодняшний день является нелегальной», — отметил Воронин в ходе дискуссии.
А на рынке легковых автомобильных шин, по его словам, сейчас возник профицит производства. «Надо понимать, что до 70% выпуска нашего самого большого завода во Всеволожске уходило в Европу. Экспорт сейчас упал, импорт чуть-чуть вырос, поменялась его структура: вместо премиальных брендов из Европы пришли менее премиальные бренды из Китая. В результате у нас сегодня сложился большой профицит мощностей. Мы его оцениваем на уровне 40%», объяснил Воронин.
Чтобы исправить ситуацию нужна поддержка государства, отметил спикер. «Речь идет об антидемпинговых мерах. Это распространенный в мире механизм, он есть и на тех рынках, куда мы могли бы экспортировать. Пошлины есть и в Турции, и в Бразилии и так далее. Второе, чем можно было бы защищать внутренний рынок — распространение практики цифровой маркировки. Этот механизм уже работает в шинах, а в свечках его нет, но он очень пригодился бы».
Для решения вопроса профицита мощностей по производству шин Воронин предложил ввести дополнительные меры по стимулированию экспорта, — обнулить экспортные пошлины на шины (были введены в 2023 году на широкий перечень товаров — РБК), и продолжение субсидирования экспортной логистики, «потому что шинный рынок очень конкурентный, там стоимость доставки высока».
В конце выступления Антон Воронин также предложил создать в России круглогодичных испытательный полигон — «с учетом всех НИОКРов, которые предстоит провести отрасли». Например, это актуально про тестирования зимних шин в летний период. «Сейчас эта возможность (тестирования — РБК). ограничена 2-3 месяцами в году».
Что такое S8 Capital
Многопрофильный холдинг S8 Capital основал Армен Саркисян. В состав холдинга входит «Технологическая компания «Центр», которой принадлежит бренд «Столото» — крупнейший распространитель государственных лотерей. В 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине и введения западных санкций, S8 Capital приобрела российский бизнес американского производителя лифтов Otis, заводы немецкого концерна Bosch в Саратовской области по производству свечей зажигания, электроинструментов и котлов отопления. «Коммерсантъ» называл Саркисяна бизнес-партнером Александра Варшавского, совладельца автомобильного дилера «Авилон». В конце мая структура «Авилона» купила активы немецкой Volkswagen в России, включая автомобильный завод в Калуге.
В 2023 году S8 Capital стремительно вышла на рынок шин. Компания приобрела бизнес ушедшей Continental (завод в Калуге на 4 млн шин в год), заводы российского производиетля «Кордиант» (9,7 млн шин) и Bridgestone (2,4 млн автопокрышек). Сейчас S8 Capital — второй по объемам производства шинный игрок в России с мощностями около 16 млн шин в год. У лидера рынка «Татнефти», купившей в марте 2023 года завод финской Nokian Tyres в Ленинградской области, годовая мощность составляет 17,5 млн покрышек.