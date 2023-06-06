Philip Morris призвала ввести точный срок запрета производства сигарет

Глава Philip Morris считает, что следует установить сроки запрета на производство обычных сигарет. Кроме того, по его мнению, борьба с альтернативными вариантами, например вейпами, только способствует продолжению курения

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Для запрета на производство сигарет следует определить сроки по аналогии с запретом на производство автомобилей с бензиновым двигателем в ЕС и Великобритании в рамках «зеленого перехода», заявил глава табачного концерна Philip Morris International (PMI) Яцек Ольчак в интервью Daily Mail. Он считает, что сигареты следует заменить альтернативной продукцией, например вейпами.

По мнению Ольчака, власти могли бы сократить курение и расходы на медицинские услуги, если бы они поддержали табачные компании, такие как PMI, в исследовании альтернатив, которые менее вредны для здоровья, при этом установив крайний срок для запрета традиционных сигарет.

Ольчак также провел аналогию с переходом на энергосберегающие лампочки. «В разных странах у них было несколько инвестиционных схем для стимулирования исследований и разработок, чтобы посмотреть, можно ли производить свет с гораздо меньшими затратами энергии», — сказал он.

Издание приводит слова Ольчака на недавнем мероприятии в Лондоне: «Когда правительства и поддерживающие их организации препятствуют мужчинам и женщинам, которые продолжают курить, получить доступ к менее вредным альтернативам и когда они распространяют дезинформацию об этих продуктах, это напрямую связано с продолжением курения. Антитабачным организациям пора прекратить борьбу против нас и начать бороться за курящих взрослых».

PMI-крупнейшая табачная компания в мире, ей принадлежат такие бренды сигарет, как Marlboro, L&M, Chesterfield, Parliament, а также бренд системы нагревания табака IQOS. На такие продукты, как подогретый табак и электронные сигареты, в настоящее время приходится почти 35% от общего годового дохода компании, говорится в статье.

Daily Mail отмечает, что с 2016 года Philip Morris пытается превратиться из крупнейшей в мире табачной фирмы в научный центр, который может помочь курильщикам бросить курить навсегда. Компания инвестировала более £8,5 млрд в «будущее без табачного дыма» — от исследовательских работ до продвижения новых продуктов.

В 2021 году компания уже предлагала запретить выпуск сигарет в Великобритании. «Мы можем увидеть мир без сигарет. И на самом деле чем раньше это произойдет, тем лучше для всех», — говорил главный исполнительный директор табачного гиганта Яцек Олзак.

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай указывал, что усилия PMI неоднозначны. «Во-первых, зависимость, которая не дает человеку бросить и которая ведет его к тяжелым последствиям для здоровья, связана не с сигаретами как таковыми, а с никотином, который в них содержится. Никотин содержится и в электронных сигаретах», — написал Салагай. По его словам, за последнее время во многих странах люди стали чаще курить электронные сигареты, что вызывает опасения у медиков.