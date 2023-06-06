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Philip Morris призвала ввести точный срок запрета производства сигарет

Глава Philip Morris Ольчак предложил установить сроки запрета на производство сигарет
Глава Philip Morris считает, что следует установить сроки запрета на производство обычных сигарет. Кроме того, по его мнению, борьба с альтернативными вариантами, например вейпами, только способствует продолжению курения
Фото: Henning Kaiser / DPA / Picture-Alliance / ТАСС
Фото: Henning Kaiser / DPA / Picture-Alliance / ТАСС

Для запрета на производство сигарет следует определить сроки по аналогии с запретом на производство автомобилей с бензиновым двигателем в ЕС и Великобритании в рамках «зеленого перехода», заявил глава табачного концерна Philip Morris International (PMI) Яцек Ольчак в интервью Daily Mail. Он считает, что сигареты следует заменить альтернативной продукцией, например вейпами.

По мнению Ольчака, власти могли бы сократить курение и расходы на медицинские услуги, если бы они поддержали табачные компании, такие как PMI, в исследовании альтернатив, которые менее вредны для здоровья, при этом установив крайний срок для запрета традиционных сигарет.

Ольчак также провел аналогию с переходом на энергосберегающие лампочки. «В разных странах у них было несколько инвестиционных схем для стимулирования исследований и разработок, чтобы посмотреть, можно ли производить свет с гораздо меньшими затратами энергии», — сказал он.

Издание приводит слова Ольчака на недавнем мероприятии в Лондоне: «Когда правительства и поддерживающие их организации препятствуют мужчинам и женщинам, которые продолжают курить, получить доступ к менее вредным альтернативам и когда они распространяют дезинформацию об этих продуктах, это напрямую связано с продолжением курения. Антитабачным организациям пора прекратить борьбу против нас и начать бороться за курящих взрослых».

PMI-крупнейшая табачная компания в мире, ей принадлежат такие бренды сигарет, как Marlboro, L&M, Chesterfield, Parliament, а также бренд системы нагревания табака IQOS. На такие продукты, как подогретый табак и электронные сигареты, в настоящее время приходится почти 35% от общего годового дохода компании, говорится в статье.

Daily Mail отмечает, что с 2016 года Philip Morris пытается превратиться из крупнейшей в мире табачной фирмы в научный центр, который может помочь курильщикам бросить курить навсегда. Компания инвестировала более £8,5 млрд в «будущее без табачного дыма» — от исследовательских работ до продвижения новых продуктов.

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В 2021 году компания уже предлагала запретить выпуск сигарет в Великобритании. «Мы можем увидеть мир без сигарет. И на самом деле чем раньше это произойдет, тем лучше для всех», — говорил главный исполнительный директор табачного гиганта Яцек Олзак.

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай указывал, что усилия PMI неоднозначны. «Во-первых, зависимость, которая не дает человеку бросить и которая ведет его к тяжелым последствиям для здоровья, связана не с сигаретами как таковыми, а с никотином, который в них содержится. Никотин содержится и в электронных сигаретах», — написал Салагай. По его словам, за последнее время во многих странах люди стали чаще курить электронные сигареты, что вызывает опасения у медиков.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Philip Morris International сигареты вейпы
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